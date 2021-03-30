Как школьники Кызылординской области будут учиться в четвертой четверти
В постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области «Об ограничительных, в том числе карантинных мерах по Кызылординской области» №4 от 9 марта 2021 года в носятся следующие изменения:
Подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции -
разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года:
на всей территории области: обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах не более 25 человек;
индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;
на территориях, расположенных в зонах низкого и умеренного риска («зеленая» и «желтая» зоны), обучение в комбинированном варианте в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек.
на территориях , расположенных в зоне высокого риска («красная» зона):
обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;
обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс - 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного, масочного режимов).
Постановление вступает в силу с 29 марта.