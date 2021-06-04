Как сформировать иммунитет после вакцинации: рекомендации столичных врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врач-педиатр, директор Городской поликлиники №3 Сауле Нурашева рассказала о важности соблюдения всех санитарных норм человека после вакцинации от КВИ, а также ответила на самые часто задаваемые вопросы касательно получения прививки против вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

- Как вакцина вызывает иммунный ответ?

- В ответ на введение инактивированной (убитой) и очищенной частицы вируса в организме стимулируется иммунная система, и вырабатываются специфические антитела. А когда попадает в организм болезнетворный вирус коронавирусной инфекции, заранее выработанные после вакцинации антитела прикрепляются к вирусным белкам и блокируют их. В таком состоянии вирус не может наносить вред организму.

Иммунный ответ на вакцинацию оценивается по уровню специфических антител (антитела) к белку коронавируса (антигену). У всех пациентов, принимавших участие в исследовании, образовывались антитела (защитный белок на коронавирус) от 32 до 45 дней, в отдельных случаях до 56 дней.

Уровень иммунного ответа у людей разный, индивидуальный, зависит от иммунного статуса человека. Любая вакцина не дает 100% гарантии от заражения вирусом. Даже если человек заболевает коронавирусом, то переносит его в более легкой форме, или вовсе бессимптомно, нежели невакцинированный человек.

- В течении какого периода в организме присутствуют антитела к коронавирусной инфекции?

- Иммунитет после вакцинации сохраняется до 2 лет.

- Что нам дает вакцинация, почему так важно получить прививку?

- Вакцинация большого количества людей способствует созданию коллективного (популяционного) иммунитета. Чем больше людей вакцинировано, тем меньше вероятность встретить болезнь.

За всю историю общественного здравоохранения не было ни одного случая, когда бы коллективный иммунитет не давал нужной реакции на вспышку болезни, не говоря уже о пандемии. По мнению экспертов, коллективный иммунитет вырабатывается при вакцинации населения не менее 60%.

Для стабилизации и предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции вакцинация среди населения должна поддерживаться также на уровне не менее 60%.

Однако, подчеркну, что вакцина против коронавирусной инфекции не способна вызвать у человека заражение COVID-19, так как убитый и очищенный вирус не может размножаться в организме вакцинированных людей и не способен вызывать заболевание даже у людей со слабым иммунитетом.

- По статистике, есть ли вообще вероятность заболеть коронавирусом между получением компонентов?

- Специалисты Всемирной организации здравоохранения напоминают также о том, что после первой прививки до второго этапа вакцинации нужно минимизировать контакты с людьми и соблюдать все профилактические меры. Иммунитет вырабатывается постепенно, поэтому между этими этапами человек не защищен, уязвим. Он может заболеть коронавирусом.

Любая вакцинация дает нагрузку на иммунитет, вы должны помочь своему организму быстрее выработать иммунный ответ на вирус. Если вы будете соблюдать профилактические меры предосторожности и ограничения: ношение масок, мытье рук, меньше контактировать с посторонними людьми, то позволите активизировать защитные силы организма для выработки иммунного ответа, а не бороться с болезнью, которой можете заболеть в этот период.

- Если человек все же заболел коронавирусом после получения первой дозы вакцины, можно ли ему вводить второй компонент?

- Такой человек будет оцениваться как переболевший COVID-19, а значит проведение вакцинации возможно не ранее 6 месяцев после заболевания. Если человек между вакцинациями заболел другим инфекционным заболеванием, например, ОРВИ, то вторую прививку следует сделать не через 21 день после первой, а спустя 2 - 4 недели после выздоровления.

Если это был все-таки COVID-19, то от введения второго компонента вакцины сразу после болезни нужно воздержаться.