Как сервисная модель работы полиции внедряется в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Как в Костанайской области масштабируется сервисная модель работы полиции рассказал в ходе брифинга исполняющий обязанности начальника Департамента полиции Костанайской области, полковник полиции Кайрат Дюсембеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает Кайрат Дюсембеков, внедрение сервисной модели отвечает всем критериям Слышащего государства и наиболее эффективно для решения задач профилактики преступлений и правонарушений.

«Если простыми словами, то теперь мы должны за как можно более короткое время перестроиться на модель работы, где ключевым звеном будет выступать участковый инспектор. При этом мы должны обеспечить шаговую доступность и партнерство с обществом в решении проблем безопасности, которые волнуют наше население», - пояснил К. Дюсембеков.

Раньше стражи порядка основное внимание уделяли той категории граждан, от которой могли ожидать противоправного поведения. Сервисная же модель предполагает, что полиция, полностью учитывая запросы населения на конкретной территории, будет работать со здоровой частью общества и через нее – влиять на ту часть, от которой можно ожидать совершение правонарушений.

В Костанайской области «пилотной» территорией выбрана южная часть областного центра, в границах обслуживания Южного отдела полиции УП города Костанай. Также распоряжением акима области создана рабочая группа по внедрению сервисного подхода в обеспечении общественной безопасности. В группу вошли представители аппарата акима города, органов здравоохранения, образования, прокуратуры, социальной защиты, ЖКХ, полиции, службы пробации и Костанайской академии МВД РК, преподаватели ВУЗов, а также местной общественности.

«На первом этапе группа всесторонне изучит проблемы пилотной территории. Затем начнется работа по вовлечению в профилактику всех ее субъектов и местного сообщества. «Локомотивом» всего этого процесса являются местные исполнительные органы и полиция. На заключительном этапе модель будет масштабироваться во всех городах и районах нашей области. Однако уже сейчас мы можем наблюдать происходящие изменения», - добавил он.

В этом году в городе Тобыл, благодаря поддержке местных исполнительных органов, построен первый в области модульный пост полиции. Его преимущество в том, что его можно разобрать и возвести в другом районе, если того потребует оперативная обстановка.

«В течение следующих четырех лет будет открыто еще четыре таких объекта: в городах Рудный, Житикара, Лисаковск и областном центре. Кроме того, открыто два новых участковых пункта полиции - в Карасуском и Мендыкаринском районах. До 2025 года откроются еще шесть сельских участковых пунктов и пять пунктов откроются в областном центре», - отметил Кайрат Дюсембеков.

Еще одно новшество, делающее полицию ближе и доступнее, и направленное на установление партнерских отношений – это специальное мобильное приложение «102».

«С помощью данного сервиса можно отправить сообщение о правонарушении, подать обращение, в том числе, в службу собственной безопасности. Здесь же можно изложить свои предложения по обеспечению, к примеру, безопасности дорожного движения. К сообщениям можно прикрепить фото или короткое видео, а также связаться с оператором путем аудио и видеозвонка, что позволит оператору ЦОУ видеть происходящее и сразу принимать необходимые меры реагирования», - подытожил полковник полиции.





Как работает модель сервисной полиции в Казахстане можно прочесть здесь .