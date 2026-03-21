Как семья кандасов встречает Наурыз на севере Казахстана

В доме на одной из улиц Рудного с самого утра хозяева в ожидании гостей — на кухне кипит чай, в кастрюле томится жарма, а на столе уже появляются баурсаки и угощения.

Семья Берекета Салхамова переехала из Узбекистана в 2023 году, с тех пор жизнь семьи полностью изменилась.

— Я 36 лет жил в Узбекистане. В 2023 году мы переехали в Казахстан, в Рудный. Все хорошо. Самое главное — спасибо нашему Президенту. Нам дали квоту, обеспечили работой, — говорит мужчина.

Сегодня он работает на комбинате слесарем-ремонтником, семья обустраивается на новом месте, а дети уже ходят в местную школу.

— Сын Нуржас учится в седьмом классе, дочь Инжу — в третьем. Для детей этот переезд стал началом новой жизни. Они растут и впитывают традиции не по рассказам, а из жизни. Мы стараемся передать им все знания и культурные ценности, которые сохраняются в нашей семье, — делятся взрослые.

Супруга, Балауса Кусикбаева, также работает на местном производстве в городе. Мама семейства Шамсия Салхамова — пенсионерка, которая сегодня находится рядом с родными, она поддержка и опора семьи.

На кухне хозяйничает супруга. С самого раннего утра здесь уже начали готовиться к Наурызу — как это и делали много лет назад.

— С утра рано встали, начали готовить Наурыз коже. Заварили чай, приготовили баурсаки, накрыли стол, позвали гостей, — рассказывает Балауса Кусикбаева.

Одно из главных блюд — жарма (вариант Наурыз коже) — варят по традиции, не спеша. По словам хозяйки, его приготовление занимает несколько часов и требует соблюдения всех правил.

— Мы начинаем готовить блюдо с раннего утра: варим сушеное мясо, добавляем крупу, молоко, и все это варится пять-шесть часов. Внутрь добавляем масло, мясо, крупу, лук, картофель, морковь, соль — все перемешиваем и затем добавляем молоко. Варится в молоке, получается очень вкусно. Дети очень любят, — рассказала она.

В итоге коже получается очень густым и наваристым, которое обязательно подадут на стол для гостей. Несмотря на годы, проведенные за пределами Казахстана, традиции в семье не потерялись.

— Где бы ни были, мы казахи. Этот праздник для нас очень важен. И в других местах Наурыз отмечают примерно одинаково. И в Казахстане тоже отмечают с размахом. Любовь к празднику теперь прививаем и детям, — говорит Берекет Салхамов.

Все традиции хорошо знакомы многим кандасам еще по жизни за пределами Казахстана. К примеру, в празднование Наурыза в Узбекистане сопровождается большим дастарханом, гостями и семейными встречами, где собираются близкие и соседи. Отдельное место в праздничных обычаях здесь занимает сумаляк — блюдо из пророщенной пшеницы, которое готовят в течение нескольких часов. Его варят большими казанами, часто всей семьей или даже вместе с соседями, сопровождая процесс разговорами и добрыми пожеланиями. Считается, что сумаляк символизирует достаток, обновление и благополучие в новом году.

Для любой семьи Наурыз — не просто дата в календаре. В этот день накрывают не только дастархан, но и надевают национальную одежду и обязательно собираются вместе. К слову единый наряд всех родных продумала супруга — платья и жилеты выполнены в одной цветовой гамме, на что срещу обращается внимание.

— Наурыз — это начало года, период обновления. Праздник мы никогда не пропускаем, каждый год отмечаем. Для всех нас это еще один повод встретиться всем вместе, — говорит Балауса Кусикбаева.

Уже вечером за общим столом соберутся гости — чтобы разделить угощение, поговорить по душам и встретить этот день вместе.

