Как сельчанин может получить медпомощь в рамках ОСМС

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В рамках реализации поручений Главы государства в 2023 году получила развитие сельская медицина. О маршруте сельского пациента, куда обращаться сельским жителям, если нужна диагностика заболевания, консультация врача или дорогостоящая операция, рассказал директор костанайского филиала «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом жители сельской местности для получения медицинской помощи проходят такой маршрут: сначала необходимо прийти на прием к участковому врачу, который знает историю болезни своего прикрепленного населения. Для этого в каждом населенном пункте есть врачебная амбулатория или медицинский пункт. При наличии жалоб пациенту нужно обратиться к участковому врачу. Оценив состояние пациента, врач назначит ему лечение либо направит на консультацию профильного врача в районную больницу. В экстренной ситуации жителя отправят в больницу на скорой помощи»,- сообщил Нургалиев.

В фонде рассмотрели конкретный пример: сельский пациент получает направление, например, к гастроэнтерологу. Теперь ему необходимо записаться к врачу на консультацию.

«Сделать это можно, позвонив в регистратуру районной больницы, либо через мобильное приложение медицинской информационной системы, которая внедрена в его медицинской организации. Пожилым людям помощь в этом вопросе может оказать сельская медсестра.

Записавшись на прием, пациент, если застрахован, проходит дальнейшую диагностику. По ее итогам назначается лечение, в том числе оперативное. В таком случае будет проведен комплекс необходимых обследований. Врач оформит пациента через Бюро госпитализации, будет выбрана дата проведения операции»,- пояснил Б. Нургалиев.

Если будет отсутствовать какой-либо профильный специалист или не будет необходимой диагностической услуги, пациента направляют в город в медицинскую организацию, с которой его больница работает по договору соисполнения. Также гражданин сам может выбрать клинику, оказывающую нужные услуги по ОСМС и состоящую в базе данных Фонда.

«При этом отказать ему в направлении, ссылаясь на отсутствие договора, не имеют права, так как договор сформируется автоматически на основе выписанного направления и оказанной затем услуги. Центральные больницы и поликлиники районов обычно полностью оснащены УЗИ и рентген-оборудованием, функционируют полноценные лаборатории. Что касается аппаратов КТ и МРТ, то они имеются в городских клиниках, поэтому сельчан отправляют для таких обследований в город. Точно так же формируется направление на ближайшую дату на диагностику по ОСМС»,- добавил глава костанайского филиала фонда.

Также, по словам Б. Нургалиева, во врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах работают лаборатории, где беременные могут сдавать необходимые анализы. В целом, они находятся под наблюдением местного акушера, а если такового нет – то ежемесячно в плановом порядке посещают районную больницу и проходят нужные обследования, согласовав это с местным медицинским работником.

Если нужна срочная медицинская помощь, то женщина вызывает скорую помощь, которая при необходимости доставит ее в районную больницу.

«Мы получаем вопрос, доступны ли услуги стоматологии сельским жителям? Да, в плановом порядке получить стоматологические услуги в рамках ОСМС могут дети до 18 лет и беременные женщины. Экстренные стоматологические услуги доступны для 10 категорий населения: дети до 18 лет; беременные; ветераны Великой Отечественной войны; инвалиды; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка», «Кумис алка»; пенсионеры по возрасту; получатели адресной социальной помощи; пациенты с инфекционными, социально значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; не работающие, ухаживающие за ребенком-инвалидом; неработающие, ухаживающие за инвалидом I группы. Все эти граждане должны быть застрахованы, так как стоматологические услуги входят в перечень ОСМС»,- перечислил Б. Нургалиев.

Сейчас все районные больницы, где имеются стоматологи, заключили договор с Фондом и оказывают услуги в районных центрах и крупных поселках. К тому же, чтобы пойти к стоматологу, не требуется направление участкового врача.

В случае, если сельскому пациенту понадобится медицинская реабилитация, то курс назначает реабилитолог или мультидисциплинарная группа.

«В районных больницах на уровне дневного стационара проводят третий этап реабилитации. Он включает лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж. Однако можно пройти восстановительное лечение и в другом городе, по усмотрению пациента. Но важно предварительно уточнить возможности и график выбранного реабилитационного центра.

Как известно, реабилитационные услуги оказываются за счет обязательного социального медицинского страхования. Это благоприятно сказывается на повышении качества жизни сельского населения. После операции не каждый может позволить себе пройти реабилитацию за сотни тысяч тенге, к тому же многим необходимо ежегодно проходить несколько курсов реабилитации. А по ОСМС восстановить утраченные способности и повысить качество жизни можно бесплатно»,- сказал Нургалиев.

Он также напомнил, что для оказания медицинской помощи жителям, проживающим в отдаленных селах, в области имеется 14 передвижных медицинских комплексов. С их помощью проводятся скрининги, профосмотры, обследования, а также оказание необходимой помощи на месте.