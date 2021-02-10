Как себя чувствуют привитые от КВИ атырауские медработники

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области у привитых от коронавирусной инфекции медицинских работников осложнений не зафиксировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 по 9 февраля в Атырауской области от коронавирусной инфекции были привиты 873 медицинских работника. В том числе около 300 сотрудников районных поликлиник. Привитые медицинские работники находятся в хорошем самочувствии. Случаев госпитализации после вакцинации не зарегистрировано», - сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.

Напомним, в регион была доставлена 1000 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Всего в области открыто 24 пункта вакцинации.