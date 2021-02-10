01:20, 10 Февраль 2021 | GMT +6
Как себя чувствуют привитые от КВИ атырауские медработники
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области у привитых от коронавирусной инфекции медицинских работников осложнений не зафиксировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 1 по 9 февраля в Атырауской области от коронавирусной инфекции были привиты 873 медицинских работника. В том числе около 300 сотрудников районных поликлиник. Привитые медицинские работники находятся в хорошем самочувствии. Случаев госпитализации после вакцинации не зарегистрировано», - сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.
Напомним, в регион была доставлена 1000 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Всего в области открыто 24 пункта вакцинации.