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    01:20, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Как себя чувствуют привитые от КВИ атырауские медработники

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области у привитых от коронавирусной инфекции медицинских работников осложнений не зафиксировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 по 9 февраля в Атырауской области от коронавирусной инфекции были привиты 873 медицинских работника. В том числе около 300 сотрудников районных поликлиник. Привитые медицинские работники находятся в хорошем самочувствии. Случаев госпитализации после вакцинации не зарегистрировано», - сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.

    Напомним, в регион была доставлена 1000 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Всего в области открыто 24 пункта вакцинации.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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