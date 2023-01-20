Как себя чувствует Нурсултан Назарбаев после операции, рассказал кардиохирург Юрий Пя

20 Января 2023, 15:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор по хирургии НАО «Национальный научный кардиохирургический центр», известный кардиохирург Юрий Пя сообщил о самочувствии Первого Президента Нурсултана Назарбаева после проведенной операции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что Первый Президент перенес операцию на сердце.

«Процедура, которая была проведена сегодня, запланирована еще в прошлом году. Мы решили, что в силу его занятости и состояния здоровья провести это в плановом порядке, когда ему будет удобно. И мы решили провести сегодня. Есть чисто медицинские вопросы, то что касается диагноза, конкретного состояния, которое является достоянием самого пациента. Не все пациенты хотят, чтобы о нем освещали СМИ. Каждый человек имеют на это право», - сообщил Юрий Пя на пресс-конференции для журналистов.

«Я понимаю интерес всех к состоянию здоровья Нурсултана Абишевича. Это чисто гуманное и деликатное отношение к каждому человеку, независимо, кто он есть. То, что произошло, это просто запланированная процедура, связанная с состоянием его здоровья. Она проведена успешна на сегодня. Я думаю, что медицинской общественности есть чем гордиться. У нас есть возможность показать гражданам Казахстана и не только, что есть доверие к отечественной медицине», - заявил кардиохирург.

Также журналисты спросили о состоянии Нурсултана Назарбаева на данный момент. По словам врача, самочувствие Нурсултана Назарбаева хорошее.

«Когда-то мы с ним беседовали, и я сказал, что у меня желание побывать в космосе. Но я бы хотел вместе с ним полететь в космос, потому что, поскольку состояние его сердца настолько было великолепным и остается великолепным, что мы вместе можем полететь в космос», - в шутку поделился Юрий Пя.