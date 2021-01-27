Как себя чувствует Бердибек Сапарбаев после вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О самочувствии акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева после получения вакцины от коронавируса рассказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально на прошлой неделе мы посетили Жамбылскую область, глава региона чувствует себя прекрасно, очень бодр, полон сил и энергии и полностью занимается выполнением своих обязанностей», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Он также объяснил, почему акиму разрешили стать добровольцем, несмотря на пожилой возраст.

«Что касается того, что мы дали разрешение вы должны понимать, что спонсором клинического исследования является разработчик данной вакцины, Минздрав на этом этапе не определяет противопоказания, в то же время при наборе добровольцев и случаев заполнения соответствующей документации: добровольное информированное согласие, лица могут привлекаться к добровольной вакцинации и быть участниками исследования», - отметил спикер.

«В целом исследование может включать в себя выходящие за рамки тех, кого мы сейчас рекомендуем. Ограничения от 18 до 60 лет могут быть пересмотрены по мере получения дополнительной информации о ходе клинических испытаний», - заключил М. Шоранов.



