Как сдерживаются цены на социально значимые продукты в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата в Северо-Казахстанской области рассказали, как сдерживают цены на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова сообщила, что за минувшую неделю цены на эту группу товаров не изменились. С начала года возросли всего на 0,2%. По ее словам, госорганы принимают все меры для сдерживания цен на социально-значимые продукты.

«Продолжает работу штаб по мониторингу цен на социально значимые товары. Из стабфонда – товарные интервенции гречки, риса, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий сахара. Производителей хлебобулочных изделий продолжаем обеспечивать мукой 1 сорта для поддержания цены на социальный хлеб. Цены на яйца сдерживаем с помощью заключенного меморандума с птицефабриками. В торговые точки они поставляются по фиксированной стоимости», - рассказала К. Жарова.

Цены на социально значимые продукты в районах области тоже отслеживают. К. Жарова заявила, что там они даже снизились. В некоторых районах открыли так называемые социальные магазины или полки. Товары продают по сниженным ценам.

«Организована работа по прямой поставке продукции от сельхозтоваропроизводителя в торговую сеть, минуя мелких посредников. Задействованы 25 товаропроизводителей, которые поставляют муку, макароны, молочные товары, яйца и овощи. В результате цены на эти товары снизились на 10-20%», - заверила К. Жарова.

Точки, через которые реализуют продукцию из Стабфонда в Петропавловске, в прошлом году увеличили до 20. В этом году открыли еще четыре. В планах – ещ две, в поселке Заречном и районе Военного института.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов добавил, что в стабфонде есть 3,2 тысячи тонн продукции.

«Из областного бюджета выделены средства на закуп товаров первой необходимости, которые находятся на мониторинге. По мере отпуска товары будут дозакупаться. Проводится мониторинг с целью увеличения в Петропавловске точек по реализации социально-значимых продуктов питания. Разработан алгоритм действий по избежание повышения цен. В том числе форвардные закупы у наших сельхозтоваропроизводителей овощей. Есть договоренность по поставке муки с учетом опыта, который у нас есть. В этом году мы закупили 3 тысячи тонн муки. Она поступает в хлебопекарни, чтобы удерживать цену на социальный хлеб до августа», - сказал М.Тасмаганбетов.

Он отметил, что по 19 наименованиям социально значимых товаров повышения цен в регионе не допустили.

«Еще раз подчеркну, что работа по сдерживанию цен очень важна. Особенно на социально значимые продукты питания. Тарифы на коммунальные услуги у нас тоже не растут. Еще год мы выдержим их на этом уровне», - сказал аким области Кумар Аксакалов.



