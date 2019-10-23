Как сдерживают цены на социально-значимые товары в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области цены на социально-значимые товары сдерживают подписанием меморандумов, интервенцией товаров из Стабфонда и мерами антимонопольного реагирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на заседании акимата рассказала руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова. Она проинформировала, что из Стабфонда на рынок поступает гречка, рис, подсолнечное масло и овощи. Сейчас на складах есть в запасе 385 тонн сахара, 4,3 тонны гречки, 20 тысяч литров масла.

«В этом году на период межсезонья мы закупили морковь, репчатый лук, капусту, рис, гречку, подсолнечное масло, муку 1 сорта и макароны. Учитывая прошлогоднюю реализацию, закупили 160 тонн моркови у местных товаропроизводителей, средняя розничная цена будет на уровне 83 тенге. Этого объема будет достаточно до нового урожая», - отметила К.Жарова.

200 тонн лука закупили в Жамбылской области. К.Жарова объяснила это тем, что сорт североказахстанских товаропроизводителей долго не хранится – месяц-два и пропадает. В розницу лук будут продавать по 80 тенге за килограмм. 100 тонн капусты уже завезли в овощехранилище, контракты заключали заранее весной. Еще 40 тонн капусты закупают у местного товаропроизводителя. Реализовывать будут по 85-90 тенге. В ближайшее время поставят 440 тонн картофеля. Розничная цена будет на уровне 70 тенге за килограмм. К.Жарова утверждает, что этого объема хватит до августа.

Закупили в Стабфонд 68 тонн риса кызылординского производства. Цена его составит около 300 тенге. Доставку ожидают в ближайшие дни. 40 тонн гречки закупят у местного агрария. Цена реализации – 150 тенге за килограмм. После 15 ноября ожидается отгрузка 52 тысяч литров подсолнечного масла. Розничная цена – 360 тенге.

Механизм по сдерживанию цен на муку и макароны обкатали в прошлом году. В этом тоже заключили соответствующий меморандум, у местных товаропроизводителей закупили 50 тонн муки и 100 тонн макаронных изделий.

«Реализация всей продукции будет осуществляться через три точки Стабфонда и крупные торговые сети – всего 20 торговых точек Петропавловска. Для стабилизации цен на куриные яйца заключены меморандумы с птицефабриками. По итогам мониторинга цен, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства – согласованные действия, злоупотребление доминирующим положением, антиконкурентные действия субъектов рынка – департамент по защите и развитию конкуренции будет проводить расследование», - сказала К.Жарова.

Ранее сообщалось, что цена на социальный хлеб в регионе не изменится.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что овощи необходимо закупать только у местных товаропроизводителей.

«Понятно, что можно со стороны купить сахар, лук – по минимуму. Сразу предупреждаю – ни одного случая закупа за пределами области не должно быть. Только у своих. Наша продукция экологическая, проверенная, без всяких примесей, никого мы ею не потравим. Построили современное овощехранилище, которое позволяет нам хранить овощи. Пока нам этих объемов хватает. В этом году завершаем строительство оптово-распределительного центра», - сказал К.Аксакалов.