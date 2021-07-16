Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры принимаются в Мангистауской области по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары? Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Жанна Токбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным бюро Национальной статистики Республики Казахстан, с начала текущего года индекс потребительских цен на социально значимые продовольственные товары в Мангистауской области составил – 110,3% (РК - 109,6%). Рост цен на социально значимые продовольственные товары носит, прежде всего, сезонный характер и обусловлен ростом отпускных цен производителей», - пояснила спикер.

В ходе беседы Жанна Токбаева отметила, каике меры принимаются в области по сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары. В частности, проведен детальный анализ ценообразования на рынке СЗПТ, изучена вся цепочка ценообразования по каждой товарной позиции во избежание сговоров между участниками рынка. Со всеми крупными торговыми сетями области, такими как Анвар, Дина, Лидер, Алтын Фуд, Дана, Нур, Аман и Грандмарт, продлены сроки меморандумов о снижении и удержании цен на СЗПТ, им вручены комплаенсы (охвачено 80% рынка).

«С крупными оптовиками региона заключен меморандум о снижении и поддержании цен на плодоовощную продукцию. Из стабилизационного фонда области на «оборотный механизм» из местного бюджета выделено 500 млн тенге. Во всех крупных торговых сетях запущен проект «Социальный уголок», где социально значимые продовольственные товары обозначены специальным знаком и реализуются по доступным ценам. Также проведены два заседания комиссии по установлению предельно допустимых розничных цен: на первом заседании – утверждены цены на яйца куриные 453 тенге (постановление вступило в силу), на втором – решение по утверждению цен на подсолнечное масло отложено. Каждый день проводятся заседания штаба по сдерживанию цен на СЗПТ», - рассказала руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Наряду с этим, созданы 8 рабочих групп, которые ежедневно и в праздничные дни проводят мониторинг цен на СЗПТ, а также исполнения меморандума. Еженедельно во всех городах и районах области проводятся ярмарки. С начала года проведено 196 ярмарок.

Спикер также озвучила основные причины роста цен на продовольственные товары в регионе.

«Это - отсутствие современных оптово-распределительных центров и коммунальных рынков, высокая доля импорта. Продовольственные товары завозятся из зарубежных стран и других регионов. Также одна из причин - низкое развитие торговой инфраструктуры (продовольственные и овощехранилища, склады), низкая местная доля производства продуктов питания, товары завозятся извне, наличие на рынке большого количества посредников, непосредственно связанных с ценообразованием, олигапольный характер рынка и отсутствие конкуренции», - сказала она.

По ее словам, чтобы решить вышеуказанные проблемы, предусмотрено строительство оптово-распределительного центра, складских помещений и коммунального рынка.

«Осуществляется форвардный закуп в стабилизационный фонд социально значимых продовольственных товаров во избежание межсезонных скачков цен. Ведется разработка комплексного плана по развитию пищевой промышленности Мангистауской области до 2026 года. Вопросы стабилизации цен на СЗПТ находятся на постоянном контроле акимата Мангистауской области. Работа в этом направлении продолжается», - заверила руководитель областного управления предпринимательства и торговли Жанна Токбаева.