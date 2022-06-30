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    Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Атырау

    30 Июня 2022, 01:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Как сдерживаются цены на социально значимые продукты, в том числе овощи, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На складе «Агрофлекс» в Атырау имеется запас социально значимых продуктов в объеме 690,6 тонны. В начале июля в регион будет поставлено еще 536 тонн - они уже в пути. Кроме того, крупная торговая сеть закупила у АО «Продкорпорация» 408 тонн сахара. Сегодня цена сахара в магазинах установлена в 517 тенге. Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» в рамках «револьверной» схемы выдало кредиты на пополнение оборотных средств местным торговым сетям и производителям овощей. Согласно оборотной схеме, местная сельхозпродукция - лук, морковь, капуста, будет поступать в продажу с сентября, а картофель – с июля»,- сообщили в пресс-службе АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау«.

    Дополнительно заключено соглашение на поставку 40 тонн капусты с одним из крестьянских хозяйств Туркестанской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство
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