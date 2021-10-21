Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В целях сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары в Актобе сформирован стабилизационный фонд на сумму 1,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении предпринимательства, в Актобе проводится мониторинг цен по перечню социально значимых продовольственных товаров из 19 позиций, утвержденных Министерством национальной экономики и принимаются меры по недопущению роста цен.

«Из 19 видов социально значимых продовольственных товаров наша область обеспечивает себя 14 видами. Остальные пять видов товаров, такие как рис, крупа гречневая, сахар, мясо кур и пищевая соль, поступают из других регионов РК и РФ. В сентябре цены по 17 из 19 видов социально значимых продовольственных товаров были ниже среднереспубликанских», - отметила замруководителя управления предпринимательства Гульшат Беркалиева.

На сегодня действующим инструментом сдерживания цен является формирование стабилизационного фонда и предоставление займа субъектам предпринимательства в рамках оборотной схемы. В связи с чем, для сдерживания цен на социально значимые продукты был сформирован стабилизационный фонд на 1,2 млрд тенге, а также выделено 500 млн тенге на реализацию оборотной схемы.

«Дополнительно планируется выделение одного млрд тенге для закупа картофеля, моркови, лука, капусты, подсолнечного масла, сахара-песка, гречневой крупы. В стабилизационный фонд уже заложено 1705,7 тонны картофеля, 48,1 тонны риса, 135 тонн моркови», - добавила Г. Беркалиева.

Для реализации оборотной схемы проведены переговоры с производителями яиц, куриного мяса, молочной продукции и макаронных изделий, что будет способствовать сдерживанию цен.

В целях удешевления стоимости муки 1-го сорта осуществлен форвардный закуп зерна через стабилизационный фонд на сумму 600 млн тенге. Заключен договор с крупным мукомольным предприятием ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» для поставки муки 1-го сорта хлебопекарным предприятиям по цене 125 тенге за килограмм. Кроме того, крупным хлебопекарным предприятиям за счет оборотных средств предоставлен кредит на сумму 160 млн тенге. Таким образом, в Актюбинской области удерживаются низкие цены на хлеб.

Созданы рабочие группы, которые ежедневно отслеживают соблюдение торговой надбавки в размере не более пяти процентов на социально значимые товары в крупных торговых сетях города Актобе в соответствии с подписанными меморандумами о сдерживании цен.