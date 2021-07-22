Как сдерживают цены на продовольствие в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – О том, как сдерживают цены на продовольственные товары в Восточно-Казахстанской области, рассказал журналистам секретарь маслихата города Усть-Каменогорска Александр Светаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, с 1 июля текущего года вступили в действие дополнения к статье 8 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» об осуществлении государственного контроля со стороны местных исполнительных органов за соблюдением размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, которая не должна превышать пятнадцати процентов. За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность, в соответствии со статьей 204-4 КоАП РК.

Как сообщил А.Светаш, в настоящее время мониторинговой группой по стабилизации цен на социальные продукты, состоящей из представителей местного исполнительного и представительного органов, партии «Nur Otan» и общественности города, регулярно осуществляются выезды на объекты торговли. В ходе выездов до субъектов предпринимательства доводятся нормы законодательства, проводится мониторинг на размер торговой наценки и товарно-транспортных накладных. В целях урегулирования цен заключено 210 Меморандумов с товаропроизводителями, оптовыми поставщиками, торговыми точками города о взаимном сотрудничестве в части стабилизации цен. Действуют 30 социальных торговых точек, по реализации социальной продукции с наценкой от 5 до 12%.

В торговых павильонах АО «СПК «Ертіс» реализуется 8 видов социальной продукции по цене ниже среднерыночной до 20%. Цены установлены на уровне: мука 1 сорта – 155 тг; сахар – 290 тг; рис – 225 тг; гречневая крупа – 338 тг; масло подсолнечное – 600 тг; соль -50 тг; рожки – 00 тг; яйца – 310 тг.

В рамках «оборотной схемы» реализуется 3 основных вида молочной продукции в минимаркетах «AIIMartVostok» по сниженным ценам: молоко, 2,5% – 270 тг, кефир, 2,5% – 335тг, творог, 5-9% – 1 400 тг.

Также А.Светаш сообщил, что, в рамках работы Стабилизационного фонда планируется закладка 3200 тонн плодовоовощной продукции – картофель, морковь, лук, капуста, – для города Усть-Каменогорска на период межсезонья 2021-2022 годы. Таким образом, работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле.