Как сдерживают цены на куриное яйцо в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие меры предпринимаются для сдерживания цен на куриное яйцо в Алматы, рассказали в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях поддержки местных отечественных товаропроизводителей продуктов питания, а также в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы, между АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» и ТОО «Алсад Казахстан» заключен договор займа на производство и реализацию 49,5 млн штук куриных яиц 1-категорий бренда «Alsad», - отметили в СПК «Алматы».
На первом этапе продукция будет реализовываться через торговые сети супермаркетов Magnum, на втором этапе будут задействованы и остальные крупные торговые сети города.
Цена на полке зафиксирована на уровне 448 тг/десяток.
Согласно еженедельному мониторингу Департамента статистики Алматы, средняя цена по городу на яйцо куриное первой категории по состоянию на 2 сентября составляет 486 тг/десяток.
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