Как сделать внутренний туризм доступным и качественным в Казахстане — эксперт

В Казахстане действует стратегический документ — Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Она была принята в марте 2023 года, и в настоящее время работа ведется в ее рамках.

— Если раньше в государственных программах большое внимание уделялось кластерному подходу и топ-10 приоритетных туристических дестинаций, то с 2024 года по поручению Президента мы концентрируем внимание на трех ключевых направлениях — Алматы, Мангистау и Боровое. Сейчас работа ведется именно по этим дестинациям, — сказал эксперт.

Именно по трем указанным дестинациям наблюдается наибольший спрос как со стороны внутреннего, так и въездного туризма.

— В связи с этим правительством приняты комплексные меры по развитию Мангистауской курортной зоны, Щучинско-Боровской курортной зоны (Бурабай), а также Алматинского горного кластера, охватывающего город Алматы и Алматинскую область. Три комплексных плана уже утверждены, и работа по ним начата, — добавил спикер.

Как развивается инфраструктура

По словам эксперта, ключевая проблема, которая отражена во всех стратегических документах и концепции, — это инфраструктура. Без транспортной доступности дальнейшее развитие невозможно.

— В первую очередь, речь идет о транспортной доступности. Это и дороги, и авиа-, и железнодорожные направления, а также другие составляющие. Вопрос инфраструктуры мы держим на контроле совместно с акиматами. Однако он включает несколько этапов: сначала проектирование, затем разработку проектно-сметной документации, далее — проработку бюджета. Все это требует значительных средств, нередко сопровождается удорожанием, вопросами ответственности подрядчиков. В итоге процессы могут затягиваться, — отметил он.

При этом инфраструктура не ограничивается только дорогами. Речь также идет о водо- и электроснабжении, инженерных сетях: где-то необходимы мосты и берегоукрепление, где-то отсутствует канализация и системы водоотведения, требуется создание полигонов твердых бытовых отходов.

Кроме того, важную роль играют вопросы безопасности: необходимо строительство пожарных депо, особенно в курортных зонах, а также проработка других сопутствующих направлений, требующих дополнительного внимания.

— По поводу инфраструктуры хотелось бы отметить, что работа в этом направлении ведется постепенно. Например, еще в 2012–2013 годах остро стояли вопросы развития инфраструктуры в Щучинско-Боровской курортной зоне. Тогда было предусмотрено три этапа плана ее развития, и в каждом из них отдельное внимание уделялось инфраструктурным вопросам, — отметил он.

По его словам, поэтапно эти вопросы были решены, и сегодня можно видеть уже сформированную курортную зону. Если рассматривать последний комплексный план по Щучинско-Боровской зоне, то сейчас акцент смещен на разгрузку уже действующего курорта и дальнейшее развитие инфраструктуры за счет расширения его возможностей.

— Речь идет о снижении транспортной нагрузки, создании дополнительных парковок, а также разгрузке популярных озер за счет перераспределения туристических потоков. В частности, планируется развитие новых локаций вокруг близлежащих озер — Большого и Малого Чебачьего, Катарколя, Жукей. Для этого необходимо развивать дороги, подводить электричество, водоснабжение и создавать условия для бизнеса и отдыхающих, — пояснил спикер.

Он добавил, что в новом комплексном плане предусмотрены меры по дальнейшему расширению и развитию территории, перераспределению нагрузки, а также развитию туристических продуктов: расширении велодорожек, туристических троп и маршрутов — дополнительно предусмотрено благоустройство порядка 10 новых маршрутов.

Также были реализованы меры по созданию смотровых площадок — в прошлом году появилось восемь таких объектов. Проработан вопрос организации автостоянок — введены в эксплуатацию четыре. Отдельное внимание уделяется внедрению современных решений: например, пилотно прорабатывается геймификация туристических маршрутов и внедрение аудиогидов, что делает их более удобными и привлекательными для посетителей.