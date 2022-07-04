Как сделать свой аккаунт в Instagram привлекательным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отвечая новым вызовам времени, многие специалисты уходят во фриланс или на онлайн-заработки. Удобной площадкой для этого являются социальные сети, в частности, Instagram, где можно настраивать таргет и зарабатывать на жизнь. Однако только привлекательный профиль в Сети может обеспечить хороший заработок. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, как сделать свой аккаунт действительно популярным.

Как правило, пользователи Сети обращают особое внимание в вашем аккаунте на следующие составляющие:

- запоминающееся имя и описание аккаунта;

- визуал - фотографии, креативный дизайн и размещение фото/видеоматериалов, атмосферные Stories и Reels;

- полный визуальный эффект от вашей ленты - сочетание цветовой гаммы, сочетание текста и фотографий;

- ваш контент или ниша - насколько она полезна и уникальна для общества. Если вы будете делиться ценными советами и лайфхаками, которые упростят жизнь простым людям в плане бытовых вопросов, здоровья, ухода, то ваш аккаунт непременно будет пользоваться популярностью;

- грамотное оформление публикаций. Не забывайте, что краткость – сестра таланта. Больше эффектных фотографий и видео, меньше текста. Запоминайте формулу успеха;

- приятное оформление Stories и Reels.

Не забывайте о том, что интересный и полезный контент привлечет внимание аудитории.

Научитесь красиво и грамотно оформлять шапку вашего профиля, чтобы продвигать продукт или бренд. В описании профиля можно коротко изложить преимущество и уникальность бренда, краткое описание продукции. Не забудьте прикрепить ссылку к сайту, если он имеется, или добавить контакты.

Если вы ставите цель – продвигать личный бренд, старайтесь коротко изложить суть бренда: какие услуги оказываете, ваши преимущества, какое положение занимаете на внутреннем или международном рынке. Можно «вкусно» подать информацию о том, почему ваш бренд должны выбирать пользователи Сети.

Мультиссылка – очень важный нюанс, который следует учитывать. Если вы продвигаете определенный бренд, очень важно привлекательно оформить мультиссылки. Используя мультиссылки, пользователи должны иметь возможность перейти на сайт, оформить доставку или позвонить вам.

Красивое оформление ленты Instagram

Не забывайте о том, что Instagram – ваше отражение в виртуальном мире. Представьте, что вы украшаете свой дом: подбираете красивые обои, люстры, столы, удобный диван. Поэтому придумайте для своей ленты привлекательный дизайн с сочетанием цветов. Помните, что аудиторию всегда привлекают изображения, заголовки и общее оформление страницы. Вашей страницей должны вдохновляться.

Очень важно правильно подбирать цвета для оформления аккаунта. В зависимости от целевой аудитории можно выбрать базовый цвет аккаунта.

Если ваша ниша - питание, продажа бытовой техники, то удачными для этой категории станут черный, желтый, оранжевый, ярко-синий и красный цвет.

Для аккаунтов бутиков одежды, косметики подходит розовый, голубой, бежевый, оливковый цвет и постельные тона.

Если ниша - банки, бутики бытовых товаров, здесь удачными станут темно-синий, морской и зеленый цвет.

- Красный цвет может пробудить желание вкусно поесть. Используйте его в ресторанном бизнесе.

- Оранжевый цвет подходит для профилей, связанных с продуктами для детей, животных.

- Желтый цвет чаще всего выбирают для удовольствия и развлечений.

- Синий и голубой чаще всего используют психологи, юристы, учителя, банки. Эти цвета обеспечивают безопасность и спокойствие.

- Фиолетовый цвет используют творческие люди. Подходит для атрибутики, необычных товаров.

- Черный цвет для люксовых дорогих вещей и продуктов, в том числе для мужских брендов, гаджетов, авто.

- Белый цвет хорошо подойдет для эксклюзивных продуктов, парфюмерии, ювелирных изделий.

Говорит эксперт

«Онлайн-заработок – вполне реальная вещь в наше время. Для кого-то это основной источник дохода, а для кого-то - дополнительный. Однако все начинается с цели и отношения к делу. Если вы намерены выйти на онлайн-заработок, то вы должны относиться к блогингу, как к работе. Нишу следует выбирать, исходя из навыков, умений и компетенций. Если вы только находитесь в процессе обучения, однако у вас нет ни клиентов, ни кейсов, то можете позиционировать себя как эксперт с последующим выходом на онлайн-заработок», - считает эксперт по созданию личного бренда Меруерт Ишниязова.