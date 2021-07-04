Как сделать Нур-Султан более комфортным для жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня столица развивается в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Концепция ставит перед собой три основные цели: город должен стать комфортным, устойчивым и здоровым. Подробнее об этом в авторском Youtube-проекте «BIR OI с Каракат Абден» рассказал руководитель центра урбанистики столицы Елнар Базыкен, передает МИА «Казинформ».

Елнар Базыкен рассказал о том, как в столице создается комфорт для жителей, а также о перспективах развития города.

«Мы занимаемся выявлением потребностей населения, поскольку в 21 веке города проектируют именно для людей. Сегодня город поделен на сектора и, исходя из плотности населения, рассчитанной на каждый сектор, планируется и социальная инфраструктура. Мы придерживается принципа шаговой доступности при строительстве школ, детских садов, поликлиник и т.д.», - сообщил Елнар Базыкен.

Он также рассказал о благоустройстве дворовых пространств и озеленении города. Так, в Нур-Султане только в этом году планируется высадить 1 млн. деревьев и зеленых насаждений. К примеру, недавно около театра «Астана Опера» появился дубовый сад, где посадили 700 дубов и тысячу кустов сирени.

«Мы в шаговой доступности создаем общественные пространства. Потому что общественные пространства являются третьим местом между работой и домом. Пандемия показала, как людям важно прогуливаться на свежем воздухе. В прошлом году организовали подмостовое пространство под занятия спортом и прогулки. Эту работу продолжаем. Мы решили объединить все парковые кластеры едиными пешеходными и велосипедными маршрутами. В городе создаются пешеходные улицы. То есть у города появилась возможность для прогулок», - подчеркнул руководитель центра урбанистики.

К примеру, сегодня ведется реконструкция проспекта Республики, который станет безбарьерным для пешеходов. По информации спикера, все второстепенные въезды во дворы со стороны проспекта будут осуществляться через приподнятый переход.

Он также добавил, что в целом город развивается по принципу полицентричности.