Как сделать новогодний подарок приятным и одновременно экологичным, рассказали в ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По сведениям Организации Объединенных Наций, в период рождественских и новогодних праздников количество мусора в мире резко возрастает. Всемирный фонд дикой природы и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) дают практические советы, как порадовать окружающих новогодним подарком, не загрязняя планету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Новости ООН.

«Конечно, приятно получить подарок, упакованный в красивую бумагу и перевязанный блестящими ленточками. Но вся эта красота радует нас лишь несколько минут, а потом отправляется в мусорное ведро. Вообще в период рождественских и новогодних праздников количество мусора резко возрастает: в США и Европе, например, - на 25-30%. В мусорных баках оказывается не только оберточная бумага и елочная мишура, но порой и ненужные подарки», - апеллируют во Всемирном фонде дикой природы и Программе ООН по окружающей среде.

Так, опросы общественного мнения показывают, что люди получают на Новый год совсем не те подарки, которые хотели бы получить. Мужчины мечтают о смартфоне, а женщины - о путешествии. Но вместо этого им чаще дарят косметику, шоколад и книги. И дело не только в том, что это подпитывает чрезмерное потребление и истощает ресурсы. Столь популярные подарки, как гель для душа, шампунь или другие «помывочные» вещества - не только банальное решение, но и угроза для природы и здоровья из-за содержащихся в них поверхностно активных веществ (ПАВ). Не меньше вреда окружающей среде принесут и ненужные электроприборы. Электронные отходы загрязняют почву и воду, не говоря уже о затраченных напрасно ресурсах, констатировали в международных организациях.

Между тем подарки могут быть и приятными, и экологичными.

«Почему бы меломанам не подарить билет в оперу или на концерт, а театралам - на спектакль? Проявите творчество и сделайте подарок сами - например, соль или скраб для тела, испеките торт, свяжите теплый шарф. Подарочный сертификат не обязательно должен иметь денежное выражение: дайте друзьям несколько уроков шитья или икебаны - научите чему-нибудь интересному, что умеете делать сами. Возьмите подругу с собой на занятия йогой или, если вы увлекаетесь историей города, проведите экскурсию по любимым местам», - предлагают Всемирный фонд дикой природы и ЮНЕП.

Если же вы дарите что-то материальное (но нужное!), упаковку опять же можно сделать самим.

«Как ни удивительно, экологи рекомендуют покупать живую, а не пластиковую елку. Причем приобретать ее нужно на официальных елочных базарах, где можно попросить документацию, чтобы убедиться в том, что она срублена законно», - подчеркивают в организациях.

Во Всемирном фонде дикой природы предлагают несколько способов «продлить» елке жизнь: сделать из обрезанных веток опоры для вьющихся растений на даче, а из иголок - настой для ароматной ванны, маску для волос, наполнители для матрасов или даже пасту от простуды. Можно вообще нарядить живую елку, растущую во дворе, купить елку в горшке и пересадить ее потом на дачный участок или сделать «деревце» из подручных материалов.

К приготовлению угощения тоже можно и нужно подойти ответственно - например, покупать местные продукты - так вы сокращаете выбросы углерода в атмосферу.

«Приобретайте продукты в больших объемах за один раз, чтобы избежать излишней упаковки, и пользуйтесь многоразовыми сумками вместо пластиковых пакетов.

Рассчитывайте количество еды, чтобы остатки не оказались на помойке. Помните, что в мире выбрасывается треть продовольствия. Не спешите выбросить и ненужные подарки. В интернете есть много сайтов, где их можно обменять, продать или пожертвовать тем, кому они действительно нужны», - советуют в международных организациях.