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вчера 21:50
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Как сделать безопасной для детей «дорогу в школу», рассказали полицейские Тараза
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Акцию «Осторожно, дети!» в преддверии нового учебного года проводят в областном центре жамбылские дорожные полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Для двухсот с лишним тысяч школьников Тараза прозвучит первый звонок, начнутся обычные школьные будни. Но как обстоит ситуация с «дорогой до школы»? В преддверии нового учебного года внимание батальона дорожно-патрульной полиции приковано к юным участникам дорожного движения.
«В рамках областной акции «Осторожно, дети!» делается всё для того, чтобы уменьшить риск детского травматизма, - рассказал командир батальона патрульной полиции УВД города Тараз майор полиции Руслан Оразбаков. – Накануне 1 сентября батальон патрульной полиции проводит профилактические работы по предупреждению детского травматизма - то есть, наезды на несовершеннолетних, ДТП с участием несовершеннолетних».
Перед началом учебных занятий полицейские на самых оживленных улицах, перед пешеходными переходами, наносят краской надписи: «Внимание! Снимите наушники! Уберите телефоны! Будьте внимательны!» и «Возьмите ребенка за руку!».
«Мы выбрали непосредственно гимназии, школы которые находятся недалеко от загруженных дорог с большим потоком машин. Завтра, 1 сентября, наши дети пойдут в школу по этим «пешеходам». И перед ними на тротуарах мы решили написать такие надписи. Любой ребенок, перед тем, как перейти по пешеходу будет их читать. Дети же любопытные, прочитают, и я так думаю, будет эффект. Он все-таки снимет наушники, уберет телефон, оглянется по сторонам и благополучно перейдет по этому пешеходу», - говорит комбат областного центра.
Дорожные полицейские Тараза намерены охватить подобными надписями все наиболее проблемные перекрестки областного центра.
«В дальнейшем мы будем продолжать такие акции, и будем делать все, чтобы уменьшить в областном, городском масштабе детский травматизм. Анализ эффекта от таких акций мы делаем. И все силы направляем именно на те участки, где происходит больше ДТП и наездов. Анализ ведется, и мы сейчас очень усиленно работаем в этих районах. Я думаю, эффект будет, все-таки мы остановим трагедии», - уверен майор полиции Руслан Оразбаков.
По мнению спикера, ответственность за безопасность детей на дорогах в первую очередь лежит на взрослых.
«Сотрудники департамента полиции Жамбылской области просят родителей чаще напоминать своим детям о соблюдении правил дорожного движения и стараться быть для них примером. Если родители будут соблюдать правила дорожного движения, будет меньше поводов волноваться за своего ребенка», - резюмирует командир батальона патрульной полиции города Тараз майор полиции Руслан Оразбаков.
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