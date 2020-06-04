Как «Самрук-Казына» помогает бизнесу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свою эффективность показали оффтейк-договоры, которые Фонд заключает с казахстанскими производителями. С помощью оффтейк-договора отечественные компании получают прямую поддержку от Фонда. О том, как стать поставщиком Группы компаний и при каких условиях, в интервью Forbes.kz рассказал генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Контракт» (СКК) Куат Кожахметов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, оффтейк-договоры, заключаемые Фондом «Самрук-Казына» с казахстанскими производителями, дают возможность получить контракты больше чем на год, что в условиях кризиса стало лучшим вариантом для развития бизнеса. Таким образом, отечественные предприятия получают гарантии закупки их товара Группой компаний Фонда в течение не менее трех лет. Это позволяет им смело строить планы по развитию, не опасаясь завтра остаться без покупателя.

Кроме того, оффтейк-договоры могут выступать в качестве залогового обеспечения в банках при финансировании проектов по созданию новых производств в нашей стране. Соответствующая договоренность достигнута с банковским сектором через Ассоциацию финансистов Казахстана.

Весь объем, планы закупок и технические спецификации Группы компаний «Самрук-Казына» публикуются на портале zakup.sk.kz.

Также на данном сайте размещен Пул товаров, которые Фонд готов закупать у казахстанских производителей на постоянной основе. На сегодня в этом списке более 1200 позиций с общим объемом долгосрочной потребности более 250 млрд тенге. Проекты от компаний рассматривает специальная комиссия. Также есть возможность софинансирования таких проектов со стороны Фонда через «Cамрук-Казына Инвест».

«Это прямая поддержка наших отечественных производителей, - подчеркнул г-н Кожахметов. - У нас уже заключено 35 договоров на 22 млрд тенге, а объем частных инвестиций за 2018-2020 годы составил почти 220 млрд тенге. На этих проектах создается около 2000 рабочих мест. Но хочу отметить, что кроме гарантированного сбыта своей продукции бизнес также берет на себя обязательства по поддержке конкурентных цен и обеспечению соответствующего качества отечественной продукции».



