Как самозанятые казахстанцы будут оплачивать ОСМС после отмены ЕСП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента стратегии Фонда социального медицинского страхования Дамир Кобжасаров разъяснил процедуру внесения платежей в систему обязательного медицинского страхования после отмены единого совокупного платежа в 2024 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Когда и зачем был введен ЕСП?

По словам Дамира Кобжасарова, отмена единого совокупного платежа не является решением Фонда медицинского страхования. ЕСП изначально был введен временно на 5 лет (с 1 января 2019 до 1 января 2024 года) для неформально занятых граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывая услуги и реализуя продукцию личного подсобного хозяйства другим физическим лицам при обороте менее 1175 МРП в год. В противном случае этот платеж не может быть использован. Однако этой нормой пользуются безработные и не имеющие постоянной работы граждане, беременные женщины для получения социальных выплат по уходу за ребенком до полутора лет.

Единый совокупный платеж равен размеру одного месячного расчетного показателя для жителей городов республиканского и областного значения и 0,5 МРП для жителей остальных населенных пунктов. То есть в этом году размер ЕСП составляет 3 450 тенге и 1725 тенге соответственно.

Удобство применения ЕСП заключается в том, что за его неуплату не предусмотрено каких-либо штрафов. Однако самозанятый человек теряет статус застрахованного, если не производит платеж вовремя, то есть за текущий месяц. Поэтому важно не пропускать периоды или вносить предоплату за предстоящие месяцы.

«Основная и единственная цель единого совокупного платежа – привлечение самозанятых граждан в систему обязательного социального медицинского страхования, социального страхования и пенсионного обеспечения. То есть это был льготный период с низкими платежами. Сейчас поэтапно внедряется декларирование доходов физических лиц. Граждане, которые ранее не регистрировали свою деятельность, должны зарегистрироваться в качестве предпринимателя или работать наемным работником», – сказал Дамир Кобжасаров.

Будет ли введен другой вид оплаты, если в следующем году ЕСП не будет?

«Граждане, оплатившие ЕСП, в дальнейшем могут производить оплату в качестве самостоятельных плательщиков (в 2023 году – по 3500 тенге). Необходимо учесть, что получения статуса застрахованного, согласно закону об ОСМС, граждане должны иметь платежи за 12 месяцев. Если самозанятый имеет оплату ЕСП за истекший год, то с 2024 года он может ежемесячно производить оплату в качестве самостоятельного плательщика. Если же оплата произведена за неполный год, например, за 7 месяцев в 2023 году, то необходимо оплатить еще 5 оставшихся неоплаченных месяцев в качестве самостоятельного плательщика по 3500 тенге за каждый. И со следующего года так же продолжать платить ежемесячные взносы. Тем же, кто оплатил ЕСП за 3-4 месяца в текущем году, будет выгоднее оплатить взносы за будущие 12 месяцев и получить статус застрахованного на год вперед», - разъяснил Дамир Кобжасаров.

По его словам, жители сельской местности, не имеющие стабильного дохода (это около 90 тысяч человек), могут остаться вне системы ОСМС. В этой связи там проводится разъяснительная работа.

Пока же граждане будут продолжать оплачивать ЕСП до окончания года. Чтобы не потерять статус застрахованного в 2024 году, граждане могут регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или оплачивать взносы как самостоятельные плательщики.

Оплата принимается в любом банке Казахстана, через мобильные приложения банков и в отделениях «Казпочты». При совершении платежа необходимо указать ИИН плательщика и период, за который производится платеж.

В Фонде также напомнили, что проверить свой статус в системе медицинского страхования и получить информацию о произведенных выплатах также можно на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в системе обязательного социального медицинского страхования в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов».