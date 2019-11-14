Как с помощью госпрограмм жанааркинские предприниматели развивают свой бизнес

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Жанааркинский район аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с местными предпринимателями. Они рассказали о том, как государственные программы помогают им развивать свое дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше 2300 объектов малого и среднего бизнеса действуют в районе. Чаще всего предприниматели здесь занимаются сельским хозяйством, производством, торговлей, а также сервисом.

Молодой бизнесмен Бекмурат Алпысов, к примеру, изготавливает ключи. Открыть свое дело ему помогли курсы «Бизнес бастау» и гранты акима района и области.

«Почему именно ключи? Потому что сам столкнулся с этой проблемой. Чтобы сделать дубликат потерянных ключей, пришлось ехать в Караганду. Тогда я подумал и решил заняться именно этим делом. Прошел курсы «Бизнес бастау», выучился в Караганде у мастеров, получил грант акима района в размере 500 тысяч тенге и открыл свою мастерскую. Я изготавливаю разные ключи – для дверных замков, домофонов и автомобилей», - рассказал Бекмурат Алпысов.





Его мастерская - единственная в районе, поэтому клиентов много. К мастеру приезжают из других поселков и сельских округов. Бекмурат также выиграл грант акима области в размере 1 млн тенге. На эти деньги хочет купить станки и съездить на обучение в Россию, чтобы потом расширить ассортимент мастерской.

А Сандугаш Жумат, чтобы открыть свое дело, воспользовалась программой «Дорожная карта занятости – 2020». Она получила микрокредит в 6 миллионов тенге. Сандугаш принимает заказы на кондитерские изделия. Уже есть своя клиентская база.





«С помощью программы «Дорожная карта занятости – 2020» я смогла открыть свою кондитерскую «Тәтті». Спрос на нашу продукцию есть. В месяц мы производим продукции на 750 тысяч тенге», - говорит Сандугаш Жумат.

Предприятие «Арқа Құрылыс» занимается производством асфальта и щебня.

«В прошлом году мы открыли два завода. Всего же за два года произвели более 150 тысяч тонн асфальта и около 180 тысяч тонн щебня. Наши материалы используют в ремонтных работах на дорогах республиканского, областного и районного значения. Например, в Каражале 32 км дороги республиканского значения отремонтированы с нашими материалами»,- говорит главный инженер ТОО «Арқа Құрылыс» Кемал Муканов.

Женис Касымбек подчеркнул, что очень важно использовать в работе компоненты, сделанные в регионе.

«Я рад, что такие нужные материалы производятся у нас. Тем более в последнее время реконструкции дорог уделяется особое внимание. В следующем году по области планируются большие объемы ремонтных работ», - сказал аким области.





Как отметил заместитель акима Жанааркинского района Канат Кожукаев, развитию предпринимательства в районе уделяют много внимания. В прошлом году для поддержки молодых бизнесменов выделены гранты акима района на сумму 4 миллиона тенге. На эти средства реализованы 8 проектов и созданы 23 новых рабочих места. В следующем году планируют выдать 10 грантов по 500 тысяч тенге.











