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Как с помощью Дорожной карты занятости найти работу в столице

1 Июля 2020, 10:08
Как с помощью Дорожной карты занятости найти работу в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из мер по обеспечению занятости в столице в период пандемии является реализация госпрограммы «Дорожная карта занятости». Ее цель – трудоустройство жителей и создание дополнительных рабочих мест, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

В рамках программы ведется строительство ряда крупных инфраструктурных объектов. Так, во время капитального ремонта школы № 49 планируется создание 98 новых рабочих мест, 55 из них – через Центр занятости населения. При строительстве улицы № 26 на участке от проспекта Туран до улицы Жидели (№ 37) планируется создание 189 новых рабочих мест. Алгоритм участия следующий.

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«Для начала необходимо обратиться в Центр занятости населения акимата Нур-Султана посредством call-центра 8 717 257 88 88. После чего, исходя из пожеланий соискателя, специалисты центра подбирают подходящие вакансии на проекты и направляют на собеседование. Список документов для участия в программе – удостоверение личности, диплом и трудовая книжка (при наличии)», – пояснили в ведомстве.

Центр занятости Нур-Султана, в свою очередь, осуществляет мониторинг трудоустройства безработных, а также курирует создание новых рабочих на проектах. Функционирует оперативный штаб по реализации программы, где есть 12 администраторов проектов, разделенных по сферам, которые взаимодействуют с работодателями-подрядчиками. Администраторы осуществляют мониторинг по количеству начатых работ, созданных рабочих мест и численности безработных, трудоустроенных по направлению ЦЗН.

Самые востребованные вакансии по Дорожной карте занятости – электрик, сварщик, слесарь, электромонтер-высотник, монтажник-высотник, водитель ВСДЕ, дорожные рабочие.

Отметим, что в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости» на сегодняшний день трудоустроено 3 137 человек. Центр занятости г. Нур-Султана планирует трудоустроить 7 628 человек. Заключено протоколов-намерений с 101-ой организацией. Жители столицы могут трудоустроиться на 95 начатых инфраструктурных проектов по различным направлениям


Напомним, 31 марта 2020 года Глава государства выступил с заявлением по вопросам, связанным с ЧП в стране и антикризисными мерами в экономике и социальной сфере. Он поручил Правительству и акимам в рамках «Дорожной карты занятости» начать конкретные проекты в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

«Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках «Дорожной карты занятости», будут предоставлены «подъемные» в размере 85 тыс. тенге сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате», - отметил Президент РК.

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