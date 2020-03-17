Как с пользой провести время с детьми во время вынужденного карантина, рассказала Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента Республики Казахстан, заведующая Отделом по контролю за рассмотрением обращений Аида Балаева на своей странице в Facebook рассказала, как с пользой провести время не только детям, но и взрослым во время вынужденного карантина, передает МИА «Казинформ».

«Вынужденный карантин и длительные каникулы в фактической изоляции, при недоступности кинотеатров, торгово-развлекательных центров, кружков и секций ставят вопрос о полезном досуге для детей. Сегодня благодаря интернету можно выбрать любую образовательную платформу и с пользой провести время не только детям, но и взрослым», - пишет Аида Балаева.

Помощник Президента РК поделилась 16 образовательными платформами. Более того, она объяснила и рассказала о пользе каждой из них.

iMektep.kz – полный курс программы начальной школы, разработанный ведущими казахстанскими методистами и учителями. Каждый урок состоит из короткого анимационного фильма, которые сопровождаются интерактивными игровыми заданиями и тестами.

Bilimland.kz – образовательная платформа, основанная на передовых достижениях мировых лидеров электронного обучения. Это крупнейшая коллекция самого современного образовательного контента от мировых разработчиков для учителей, учеников и родителей.

Twig-bilim.kz – получивший мировое признание международный обучающий онлайн-сервис, профессионально локализованный для Казахстана. Комплекс состоит из более чем 1500 увлекательных коротких фильмов (длительностью около 3-х минут), созданных на основе школьной программы по химии, физике, биологии, естествознанию, математике и географии.

Zhastar.org – Онлайн-платформа для родителей, учителей и детей по формирования жизненных навыков, развитию социальных навыков и психологического благополучия учащихся. На сайте доступны мультимедийные материалы, которые дают актуальные рекомендации родителям и детям, обучают психологов и учителей.

Kitap.kz (Открытая библиотека Казахстана) – крупнейшая бесплатная онлайн библиотека казахской литературы с коллекцией более 20 000 произведений.

Audiokitap.kz – мобильное приложение для iOS и Android для бесплатного доступа к более 1500 аудиокнигам казахской художественной литературы и 400 аудиосказок.

Openu.kz(Открытый университет Казахстана) – образовательная онлайн платформа, дающая доступ к онлайн-курсам от ведущих вузов и преподавателей страны. Доступно более 170 курсов по гуманитарным, инженерно-техническим и бизнес-специальностям. На сайте также доступны книги переведенные в рамках проекта «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық».

Academia.kz – образовательная платформа для педагогов и родителей. Большая коллекция научных экспериментов, методических материалов и педагогической литературы для творческой и научной работы учителей.

Khanacademy.org – бесплатная платформа для школьного образования. Сайт дает возможность построения персональной образовательной траектории.

Alison.com – бесплатные профессиональные курсы с коллекцией более 1000 курсов. Аудитория проекта составляет более 14 миллионов пользователей.

Openculture.com – глобальная инициатива по доступу к знаниям на бесплатной основе. На платформе собрана коллекция 1300 онлайн курсов, 1150 фильмов, 700 аудиокниг, 800 электронных книг, 300 языков курсов и 150 бизнес курсов.

Academicearth.org – аггрегатор курсов ведущих ВУЗ-ов США. Сайт дает возможность прослушать курсы от таких университетов как: Cornell, Columbia, Harvard, Dartmouth, Princeton, Stanford, Yale и другие.

Google Arts Institute – онлайн платформа с доступом к произведениям искусства со всего мира. На данный момент через платформу можно ознакомиться с коллекцией более 32000 предметов 32 мировых музеев и арт-выставок, в том числе Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Уффици (Флоренция) и Современная галерея Тейт (Лондон).

MIT OpenCourseWare– обучающие материалы университета MIT по инженерным и IT специальностям.

TED-Ed – выступления TED, организованные для образовательных нужд и систематизированные по темам с вопросами и тестами.

National Geographic Kids – контент популярной National Geographic для маленьких детей. Удобный сайт с контентом для познания природы и планеты Земля.

«Надеюсь, что вы, уважаемые подписчики, сможете провести свободное время с практической пользой в обществе своих детей, и вместе почерпнете новые знания и навыки!» - сказала А. Балаева.