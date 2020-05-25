Как с автомобильной тонировкой борются в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С запрещенным тонированием автомобильных окон борются жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, регулярно сотрудники жамбылской полиции проводят профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и обеспечению дорожной безопасности. Одним из таких провоцирующих ДТП моментов является тонирование стекол автомобилей.

С 23 по 25 мая в ходе несения службы сотрудники батальона патрульной полиции города Тараза составили протоколы по части 5 статьи 590 КоАП РК в отношении 73-х водителей.

«Их транспортные средства не отвечали требованиям технических регламентов, при которых запрещается эксплуатация автомобилей, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Нанесенную на передние боковые стёкла автомобилей тонировку водители снимали в присутствии стражей порядка. Водителям были даны разъяснения, что тонировка ухудшает видимость при вождении, и это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия».

Регулярная профилактическая работа по предупреждению ДТП и правопорядка на улицах и дорогах областного центра – это стабильная защита законопослушных участников дорожного движения от безответственности и легкомыслия водителей, подчеркнули в ведомстве.



