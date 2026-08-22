Как Россия прокладывает путь в Арктике с помощью атомных ледоколов

Во время поездки в Мурманск, который считается столицей российской Арктики, корреспондент Kazinform изучил возможности Северного морского пути, значение атомных ледоколов и будущее региона.

Магистраль во льдах: будущее Северного морского пути

В Мурманске полярный день продолжается с начала мая до середины августа. В это время солнце полностью не заходит за горизонт. Мы прибыли в арктическую столицу как раз в этот особенный период.

Поездка, начавшаяся из Мурманска, сразу дала ощутить стратегическое значение Арктики. Проходящий здесь Северный морской путь (СМП) омывает северное побережье России и связывает запад Евразии с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Путь длиной примерно 5600 километров пролегает через Карское море, моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря.

Хотя на карте он выглядит простой линией, СМП представляет собой систему, опирающуюся на сложную инфраструктуру. Порты, терминалы, навигационные средства и средства связи, службы мониторинга ледовой обстановки и спасательные службы тесно связаны между собой. Порты Сабетта, Диксон, Дудинка, Хатанга, Тикси и Певек считаются важными звеньями этой системы.

Поэтому развитие СМП не ограничивается только грузоперевозками. Оно напрямую связано с освоением природных ресурсов в Арктике, развитием экономики северных территорий и формированием новой инфраструктуры. С 2018 года корпорация «Росатом» работает в качестве инфраструктурного оператора.

По словам генерального директора государственного предприятия «Атомфлот» (входит в состав государственной корпорации «Росатом») Якова Антонова, будущее СМП связано с параллельным развитием транспортной магистрали круглогодичного действия и научных исследований.

— Сейчас Россия ведет активную работу по превращению СМП в транспортную магистраль, работающую круглый год, и по проведению научных исследований в Арктике, — сказал Яков Антонов.

Однако использовать СМП круглый год не так просто. Толщина и движение льда в Северном Ледовитом океане, ветер, течения и погода могут постоянно менять курс судна.

Экономические возможности короткого маршрута

Одна из главных причин интереса к СМП — его географическое преимущество. Арктический маршрут дает возможность сократить путь на 30-40% по сравнению с традиционным морским маршрутом, ведущим из Азии в Европу. К примеру, расстояние от Шанхая до Гамбурга по СМП составляет примерно 7350 морских миль, то есть короче на 32% по сравнению с 10 800 морскими милями через Суэцкий канал. На маршруте от Пусана до Роттердама также можно сэкономить более 10 дней времени транспортировки.

Еще одно достоинство маршрута — его безопасность. По сведениям Международной морской организации, в прошлом году в мире зарегистрировано 137 случаев, касающихся морского пиратства и вооруженного грабежа. 95 из них произошли в Юго-Восточной Азии, в том числе 80 — в Сингапурском проливе. А СМП проходит через арктические воды России, и угрозы пиратства там нет. Привлекательность маршрута видна по объемам грузов.

— Объемы грузов на СМП показывают растущий интерес к этому маршруту. В 2025 году здесь было перевезено 37,2 млн тонн грузов. В том числе объем транзитных грузов достиг рекордных 3,2 млн тонн. В том же году по маршруту было совершено 1565 судорейсов, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом, — сказал Яков Антонов.

Однако по мере роста грузопоток повышаются и требования к обеспечивающей его инфраструктуре. В ледовых условиях Арктики основная часть этой задачи ложится на ледокольный флот.

От «Ленина» до «России»

Россия — единственное государство в мире, имеющее флот атомных ледоколов. Масштаб стоящих рядом судов в порту Мурманска сразу бросается в глаза. Каждая их деталь адаптирована к суровым условиям Арктики.

История атомных ледоколов берет начало с 1959 года. 3 декабря того года был поднят флаг на первом в мире атомном ледоколе — «Ленине». Корабль, который сегодня стоит в Мурманске как музей, демонстрирует масштабы инженерных решений того периода. Мощность на валах этого ледокола составляла 32 МВт. Два реактора ОК-900 позволили судну работать долгое время без топлива. За 30 лет он прошел 654 тысячи морских миль и провел через арктические льды 3741 судно.

История, начавшаяся с «Ленина», сегодня переросла в целый флот. В настоящее время в составе флота атомных ледоколов государственной корпорации «Росатом» насчитывается восемь атомных ледоколов. В их ряду ходят «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач» и универсальные атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия».

Главная особенность ледоколов — мощность и универсальность. Они могут работать до семи лет, не перезаряжая ядерное топливо.

По словам капитана «Арктики» Василия Губкина, который трудится в атомном ледокольном флоте более четверти века, разрушение льда — сложный инженерный процесс.

— Ледокол наползает на лед и ломает его своей массой. Ледяные обломки сдвигаются в обе стороны, открывая путь идущим следом судам. Корпус изготавливается из сверхпрочной стали, устойчивой к низким температурам. А участки, непосредственно соприкасающиеся со льдом, защищены специальным поясом. Его толщина намного выше основного корпуса судна, — сказал Василий Губкин.

Облегчают их работу и специальные инженерные системы ледоколов. Дифферентные цистерны меняют положение судна, уменьшая давление на корпус. А бортовые цистерны на судах дают возможность ломать лед бортами. Тем не менее в выборе маршрута в Арктике решающую роль играет опыт капитана.

Суда нового поколения проекта 22220 еще больше расширили возможности флота. После «Арктики», сданной в эксплуатацию в 2020 году, в строй встали «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Одно из главных их отличий — переменная осадка. Судно может менять осадку от 10,5 метра до 9,03 метра. Благодаря этому оно работает одинаково как в открытом море, так и на мелководье в устьях рек Енисей и Обь.

— Использование переменной осадки позволяет ледоколам эффективно работать как на участках открытого моря, так и на мелководье в устьях полярных рек, — сказал капитан ледокола.

Обновление флота продолжается. Сейчас начата сборка универсальных атомных ледоколов «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

— А самый крупный строящийся атомный ледокол — это атомный ледокол «Россия» проекта 10510. Оснащенный двумя реакторными установками РИТМ-400, корабль сможет ломать лед толщиной более четырех метров и формировать канал шириной примерно 50 метров, — дополнил Яков Антонов.

Безопасны ли атомные ледоколы?

По мере того как растет мощность атомных ледоколов, усиливаются и требования к безопасности. Находящиеся на судах ядерные энергетические установки оснащены многоуровневой системой защиты. Она направлена на ограждение экипажа, населения и окружающей среды от радиационного воздействия.

Предусмотрены системы автоматической остановки реактора, отвода тепла и ограничения распространения радиоактивных веществ.

— Реакторные установки находятся внутри герметичной защитной оболочки. Вокруг нее имеется дополнительная защитная конструкция. Специальная система вентиляции изолирована от других вентиляционных систем на судне, — пояснил заместитель главного инженера по обращению с ядерным топливом и радиоактивными отходами «Атомфлота» Олег Халимуллин.

Казахстанская школьница отправилась к Северному полюсу

Одной из особенных сторон поездки стала молодежь на борту «50 лет Победы». Школьников из разных уголков мира объединяет интерес к науке. Они направились к Северному полюсу в рамках научно-просветительского проекта «Ледокол знаний».

Проект, стартовавший в 2019 году, нацелен на пропаганду естественных наук и атомных технологий, выявление талантливой молодежи и повышение интереса к инженерным специальностям. Вышедший в 2024 году на международный уровень проект в этом году охватывает школьников из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Индии, Бразилии, Турции, Узбекистана и других стран наряду с Россией.

Одна из участниц из Казахстана — карагандинская ученица 11 класса Анна Рогозина. Для подростка, который хочет в будущем трудиться в сфере ядерной медицины, поездка стала возможностью реализовать свою мечту.

— Отбор проводился по трем этапам. Сначала проверялись знания о естественных науках, передовых технологиях, атомной энергетике и Арктике. Затем мы участвовали в вебинарах экспертов и получили новую информацию об атомных технологиях и будущем Арктики. Это поможет мне сформироваться как специалисту в будущем. Моя мечта сбылась, радости моей и моих родителей нет предела, — сказала Анна Рогозина.

Для участников поездка не ограничивается простым путешествием. По пути они слушают лекции, участвуют в научных экспериментах и работают совместно со специалистами.

Экспедиция началась из Мурманска, через Баренцево море и архипелаг Земля Франца-Иосифа направилась к 90 градусам северной широты — к географическому Северному полюсу.

— Особенность полярного дня усиливает впечатление. Солнце долго не заходит за горизонт. Снег и лед отражают солнечный свет. На открытой палубе температура воздуха может быть от -5 до +5 градусов. А внутри судна сохраняются комфортные условия в районе +18, +25 градусов. Участникам экспедиции выдана специальная теплая одежда. Соблюдение правил безопасности, выполнение указаний экипажа — одно из главных требований. Потому что «50 лет Победы» — не туристический лайнер. Это атомный ледокол, работающий в сложной ледовой обстановке, — сказал капитан Руслан Сасов.

Главное правило во льдах — считаться с природой

При движении от Мурманска к Северному полюсу масштабы Арктики раскрываются все сильнее. Это пространство, где переплелись мировая логистика, наука и технологии. Если СМП формирует морской путь, то атомные ледоколы обеспечивают его работу. А научно-просветительские проекты дают возможность готовить кадры, необходимые в этой сфере.

Однако освоение Арктики не означает оттеснение природы на второй план. Жизнь есть и за льдами. Капитан ледокола «Арктика» Василий Губкин рассказывает, что на пути судна несколько раз попадались белые медведи и медвежата.

— Бывало не один раз, когда на пути ледокола или даже на ледовой дороге, которую я сам проложил за день до этого, оказывался белый медведь или медвежата, которые еще не могли толком пройти через ледовые торосы. Медвежата бежали следом за матерью, спотыкаясь, след в след. В такой ситуации я полностью останавливаю движение. Белому медведю нужно уступить дорогу. Если нужно, подаем звуковой сигнал, а в темное время суток включаем освещение и показываем ему, в какую сторону следует перейти. Потому что белый медведь — хозяин севера. А мы здесь всего лишь гости, — сказал Василий Губкин.

Эти слова показывают связь человека и природы. Человек может взломать лед и открыть путь. И мощное судно может построить. Но перед природой он бессилен.

Поэтому будущее Арктики измеряется не только объемами грузов и мощью технологий. Здесь экономика и экология должны идти рядом. Ведь будущее Северного морского пути будет развиваться именно на основе этого баланса.