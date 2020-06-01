Как родителям найти правильный подход к ребенку - психолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что значит заботиться о детях и защищать их, как родителям правильно выстроить отношения со своими детьми и находить подход? На эти вопросы ответила психолог, психотерапевт Бакытгуль Адрышева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многим из нас знакомо чувство, которое возникает при виде плачущего ребенка, просящего о помощи и защите. Мы делаем все, чтобы обеспечить ему физическую безопасность, все жизненные потребности, связанные с физическим здоровьем и необходимыми навыками взаимодействия в социуме. К сожалению, очень часто мы забываем о том, что наши дети уязвимы и слабы. Поэтому наша забота о них зачастую принимает требовательный характер. Из самых добрых намерений и чувств мы считаем, что наша задача - передать знания о том, как должно быть по правилам, что такое хорошо и что такое плохо», - рассказала психолог.

«Мы все время берем на себя роль родителя-учителя, который чему-то важному учит своих детей. Это понятно и логично - мы готовим детей ко взрослой жизни, и у нас есть естественное желание оградить от нежелательных рисков и опасностей. Важно не только уметь передавать знания и быть авторитетом для своего ребенка, но и уметь слушать его, замечать его эмоции и чувства и откликаться на них. Другими словами, не забывать об эмоциональной поддержке для своих детей», - считает Бакытгуль Адрышева.

В своей практике она часто встречается с ситуациями, когда родители жалуются на непослушание детей и агрессивность.

«Это проявляется в подростком возрасте, когда идет протест ребенка против «нашей заботы». А происходит это потому, что забота проявляется через претензии и контроль: «Ты поел?», «Ты уроки сделал?», «Ты тепло оделся?» и так далее. Подумайте, с какой интонацией мы это произносим. Зачастую это забота через навязывание и насилие. То есть под эгидой заботы мы прячем свою скрытую агрессию. Тогда как настоящая забота идет через интересы к потребностям ребенка. Для этого нужно интересоваться, спрашивать о чувствах, о том, как ему сейчас. Это как беседа с другом. Тогда возможно Ваш вопрос: «Какие оценки сегодня получил?», Вы замените на другую формулировку: «Как сегодня были дела в школе?, «Что было интересного?» и так далее. Тогда и тон покажется другим, совершенно не контролирующим», - отметила она.

Как отметила психолог, важно иметь эмоциональный контакт с детьми и уметь разделять их чувства.

«Если же мы выстраиваем воспитание только на контроле и требованиях, может появиться большая угроза, что ребенок не будет уметь чувствовать себя, свои реальные желания и потребности. В этом случае не будет навыков распознавания себя, а будет неосознанная установка, что «кто-то другой знает лучше, что мне нужно». Уважение, искренний интерес к внутреннему миру ребенка, эмоциональная поддержка и безусловное принятие вкупе с разумной требовательностью и строгостью формируют доверие между родителем и ребенком. А это именно то, что становится фундаментом, на который Вы и Ваш ребенок сможете опираться в трудный подростковый период и на котором сможете построить прочные близкие отношения в дальнейшем. Поэтому в День защиты детей хотелось бы призвать родителей быть более внимательными не только к детям, но и к себе, к нормам своего родительского поведения. Так мы сможем сделать большее для детей, чтобы оградить их эмоционального насилия, а главное - научить их распознавать и противостоять ему в своей жизни», - заключила Бакытгуль Адрышева.