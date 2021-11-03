НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в мире набирает популярность еще одно направление в работе с особенными детьми. Библиотерапия или, как ещё говорят, книготерапия – это психотерапевтическое воздействие на человека с помощью чтения и обсуждения специально подобранных книг. Об истории и тонкостях этого направления рассказала международный эксперт, специалист по инклюзивному образованию Рахат Орозова.

- Рахат, добрый день. Расскажите, откуда и когда появился термин библиотерапия? Какое он имеет значение?

- Здравствуйте. Термин библиотерапия происходит от соединения двух слов: в латинском языке «biblio» - это книга, а греческое слово «therapia» переводится, как лечение. Таким образом, библиотерапия означает лечение книгой. Книги как лечебное средство использовались с древних времен. Например, над входом в одну из самых больших библиотек Древнего Египта, основанной в 1300 году до н.э. фараоном Рамзесом II, золотыми буквами была высечена надпись - «Место исцеления души». Египтяне считали книгу лекарством, способным сделать человека сильным, умным и благородным. В XVIII в. в странах Европы в психиатрических больницах стали широко применять терапевтическое чтение, с этой целью при больницах создавались библиотеки. Врачи, используя чтение книг в качестве терапии, объясняли это тем, что чтение отвлекает человека от боли, улучшает настроение, избавляет от бессонницы, способствуя выздоровлению больных. Начиная с XIX века, в библиотеках всего мира стали широко распространяться программы библиотерапии, в рамках которых посетителям публичных библиотек предлагались подборки книг, помогающие справиться с депрессией, тревожностью, стрессом, страхами. Эти материалы, в основном, являются ресурсами самопомощи, позволяющие рассмотреть свои личные проблемы через призму литературных произведений.

Впервые термин «библиотерапия» был введен в лексикон Сэмюэлем МакКордом Кротерсом в 1916 году: он употребил его в своей статье «Литературная клиника», которая вышла в журнале Atlantic Monthly. В настоящее время библиотерапия широко применяется не только в медицине, психиатрии, психотерапии и психологии, но и взята на вооружение специалистами социальной работы. Её активно используют в пенитенциарной системе при оказании паллиативной помощи в реабилитационных центрах в процессе игровой терапии и т.д. Книготерапия может быть полезна на всех этапах: от оценки ситуации и выбора методов поддержки до улучшения взаимодействия клиента с окружающей средой.

- Какие главные цели у библиотерапии?

- Библиотерапия или книготерапия – это психотерапевтическое воздействие на человека с помощью чтения и обсуждения специально подобранных книг. Чаще всего она проводится как дополнительная интервенция наряду с традиционными методами терапии для поддержки психологического состояния человека или группы людей. Чтение помогает человеку понять точку зрения, отличную от его собственного взгляда на определенный жизненно важный вопрос, разобраться в трудном прошлом, избавиться от неприятных ощущений, испытать чувство удовлетворения или приобрести надежду.

Коллектив авторов пособия «Использование библиотерапии в практике клинической социальной работы» отмечает, что в социальной работе этот метод используется с целью:

− Информировать о проблеме, повысить осведомленность людей;

− Понять ситуацию, свое состояние, способствовать выявлению трудностей, проблем, барьеров;

− Стимулировать обсуждение проблем, дать возможность человеку высказаться;

− Пересмотреть жизненные ценности и взгляды;

− Помочь принять реалистичное решение, поскольку большинство клиентов имеют ограниченные предварительные знания или личный опыт решения стоящих перед ними проблем.

- Читая книгу, что представляет человек?

- Читая литературное произведение, человек может идентифицировать себя с персонажем со схожей проблемой, и, таким образом, углубить понимание своих собственных мотивов, мыслей, чувств. Описываемые в книге конфликты и эмоциональная реакция персонажа может помочь определить суть проблемы. Книготерапия может способствовать стимулированию дискуссии о проблеме, которая иначе не может быть обсуждена из-за страха, вины или стыда. С помощью терапевта чтение также может быть использовано в качестве средства, помогающего людям выразить свои чувства по отношению к проблеме, с которой они столкнулись. Также библиотерапия может оказать положительное влияние на изменение отношения общества к людям в трудной жизненной ситуации. Такая методика является полезным инструментом помощи людям в противостоянии проблеме, если они находят в книге успешный кейс преодоления главным героем таких проблем. Кроме того, терапия может быть полезна в построении межличностных отношений. Например, если у людей появились проблемы в отношениях со сверстниками или в семье, прочитав о том, как другие семьи справляются с проблемами, человек может прийти к решению своих собственных.

Приведу пример - одна из родителей детей с синдромом Дауна познакомилась с книгой Джакомо Маццариола «Мой брат – супергерой», в которой автор делится историей о том, как в их семье появился ребенок с синдромом Дауна. Он описывает свои переживания, стресс, который испытали все члены семьи и его опыт принятия младшего брата с особенностями развития. Родительница предложила почитать эту книгу в группе родителей с синдромом Дауна, членом которой она является. На встречах в группе каждый родитель по очереди читал очередную главу, затем они обсуждали описанный в книге и свой собственный опыт. Во время этих сессий родители обратили внимание на свое отношение к детям, не имеющим инвалидность.













- Скажите, какие подходы используются в социальной работе? - Их два: аффективный и когнитивный. Аффективный подход основывается на эмоциональном самоисследовании человека. Ему предлагается произведение, где главный герой переживает ситуацию в такой же, в какой находится читатель. Обсуждение и осмысление, чему способствует чтение специально подобранного литературного произведения, позволяет глубже понять сложившуюся ситуацию и избавиться от негативных чувств и ощущений. Вот ещё один пример - в книге «Голос» Дарьи Доцук главная героиня испытывает панические атаки, которые стали ее преследовать после взрыва в метро, где девушка оказалась ранним утром по дороге в школу. В произведении описываются симптомы панических атак, которые она поначалу скрывает от родных и близких. Оказавшись в состоянии, когда ее жизнь стала невыносимой из-за страха смерти и потери контроля над собой, она осознает, что это – проблема и ее нужно решать. Эта книга рекомендуется людям, имеющим такие расстройства для того, чтобы они, не стесняясь, обращались за помощью специалистов. В аффективной библиотерапии чаще всего используется художественная литература. Проживая опыт героя, человек приходит к пониманию, что его проблема не уникальна, а универсальна: многие люди сталкиваются с такими же трудностями и преодолевают их. Это позволяет человеку снять эмоциональное напряжение и обрести надежду. А вот когнитивная библиотерапия стремится к когнитивно-поведенческим изменениям, используя реалистичную литературу, которая относится непосредственно к рассматриваемым вопросам. В процессе такой книготерапии устанавливается ​​связь между обстоятельствами, описываемыми в литературном произведении и личными проблемами читателя, что приводит к пониманию и изменению поведения. Когнитивная библиотерапия полагается на книги по самопомощи, которые помогают исправить негативное поведение, предлагая альтернативные позитивные действия. Участникам подбираются литературные произведения, в которых они смогут найти пути выхода из ситуации и будут простимулированы к действию. К примеру, в книге «Чашечка утешения для родителей детей с аутизмом» американская писательница Колин Селл собрала вдохновляющие правдивые истории, в которых рассказывается о силе, любви и преданности, которые семьи детей с аутизмом используют в повседневной жизни. В ней семьи делятся опытом воспитания детей с расстройством аутистического спектра, построение коммуникации, создания благоприятной среды для их развития. Эта книга успешно используется в библиотерапии специалистами, работающими с семьями детей с аутизмом. - Рахат, по Вашему мнению, насколько полезны такие методики в инклюзивном образовании?

- Такие методы, как арттерапия, библиотерапия, очень эффективны и данные инструменты должны активно внедряться в социальной работе. - Рахат, благодарю за беседу. - Спасибо.





Оказалось, что они часто наделяют их ролью «суррогатных родителей», неформальных учителей и друзей, что, по убеждению родителей, предваряет опыт отношений ребенка с инвалидностью в будущем со сверстниками и взрослыми. В то же время обсуждения показали, что отношения между детьми с инвалидностью и их братьями и сестрами нередко складываются драматически. Некоторые родители отметили, что в их семьях внимание и любовь родителей распределяются непропорционально, поэтому братьям и сестрам детей с инвалидностью кажется, что они нелюбимы, их основная роль – участвовать в заботе о ребенке с синдромом Дауна. После чтения и обсуждения этой книги и своего опыта родительства в группе участники решили кардинально изменить отношение к своим детям без инвалидности, уделять им время, обсуждать их чувства.