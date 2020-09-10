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Как решить проблемы молодежи обсудят на праймериз Nur Otan

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Сентября 2020, 12:05
Как решить проблемы молодежи обсудят на праймериз Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Jas Otan опубликовал 216 проектов Дорожных карт, где отражены конкретные меры по решению основных проблем молодежи по каждому региону, городу и району. Молодым казахстанцам предлагают не только ознакомиться, но и внести свои предложения через сайты jasotan.kz и primaries.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с поручением Лидера партии Нурсултана Назарбаева молодыми сторонниками Nur Otan был подготовлен проект 5-летней Программы «Жастар-Отанға!» по поддержке казахстанской молодежи. Он разработан с учетом лучших мировых практик и более 3 тысяч предложений молодых людей со всех регионов страны.

Если в программе отражены основные направления работы, в том числе доступное жилье и поддержка молодых семей, трудоустройство и занятость, то Дорожные карты – это своего рода мастер-план с конкретными датами и целевыми индикаторами.

К примеру, в столице помимо решения жилищного вопроса, выделения грантов для талантливой молодежи, расширения льготного доступа к спортивным объектам, планируется оказать поддержку молодым людям, оставшимся без попечения родителей, после интернатов и др.

В Жамбылской области с 2021 года планируется запустить программу кредитования для молодых семей «Аулиеата жастары» на приобретение жилья. Трудоустройством молодежи намерены активно заняться жасотановцы в Алматинской области. Региональная программа обещает ежегодно обеспечивать рабочими местами до 10 тысяч молодых людей.

В Костанайской области уделено особое внимание развитию массового спорта. Так, до 2025 года в рамках реализации программы будет построено 30 мини-футбольных полей с искусственным покрытием, 10 стритбольных площадок, стрит-воркаут площадки, 29 хоккейных кортов и др.

Отдельное внимание в Дорожных картах Программы «Жастар-Отанға!» уделяется развитию молодежного предпринимательства.

Так, в Мангистауской области 500 молодых людей ежегодно смогут бесплатно обучаться ведению своего дела по программе «Бастау бизнес». Также для молодых предпринимателей региона планируют снизить ставки по кредитам и расширить доступ к государственным субсидиям.

Сфера образования и личностного роста тоже учтена в региональных программах.

Так, в городе Таразе на базе школы молодежной политики каждый год будут проходить стажировки 70 человек. В 2023 году планируется открытие учебного центра «SMART».

Утвердить Программу «Жастар-Отанға!» до 2025 года планируют до конца текущего года. До этого времени проект планируют обсудить среди молодежи, в том числе в рамках дебатов на внутрипартийных праймериз Nur Otan.


Нур Отан   Общество   Молодежь  
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