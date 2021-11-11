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Как решить проблему грузоперевозок на границе с Китаем – депутат озвучил предложения

11 Ноября 2021 12:28
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Как решить проблему грузоперевозок на границе с Китаем – депутат озвучил предложения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Нурлан Кылышбаев поднял проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены при перевозке товаров через границу с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Недавно сенаторы провели выездное заседание в Алматинской области и посетили таможенные посты «Алтынколь» и «Нур Жолы», а также провели встречу с госорганами и предпринимателями. В числе поднятых на той встрече вопросов – сложности пересечения границы с Китаем. На пунктах пропуска образовались скопления грузовых автомашин и поездов. Из-за простаивания грузов на границе, отечественные бизнесмены несут колоссальные убытки со стороны бизнес-сообщества.

Сенатор также отметил, что в ходе встреч с предпринимателями, поднималось множество проблемных вопросов, требующих законодательного обеспечения. В связи с этим депутат озвучил ряд конкретных предложений по улучшению ситуации на пунктах пропуска.

«Необходима комплексная стратегия цифровой трансформации АО «НК «КТЖ», решение вопросов локомотивной тяги, а также железнодорожной сети, цифровизация участка транспортного контроля путем создания единой информационной базы данных, также в рамках проводимых переговоров с китайской стороной государственным органам необходимо проработать вопросы обеспечения китайской стороной приема порожних прицепов, простаивающих на пункте пропуска «Нур жолы», прием китайской стороной казахстанских экспортных товаров, перемещаемых как на железнодорожном, так и на автомобильном транспорте», - сказал Нурлан Кылышбаев в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны на пленарном заседании Палаты.


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#Бизнес   #Сенат   #Транспорт   #Китай   #Логистика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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