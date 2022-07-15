15 Июля 2022 13:48

Как решить проблему дефицита дизельного топлива – мнение НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» поделились предложениями о том, как решить проблему ежегодного дефицита дизельного топлива. Председатель президиума считает, что этот бизнес нужно поддерживать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, крестьяне обеспокоены проблемой дизельного топлива, в целом население и бизнес. Мы считаем, что эту тему нужно системно решать. У нас пока есть три больших НПЗ. Однако также есть целая отрасль небольших НПЗ. Мы считаем, что этот бизнес нужно поддерживать», - сказал на пресс-конференции Раимбек Баталов.

Глава президиума отметил, что «Атамекен» делает отраслевые анализы.

«В Казахстане необходимо все-таки строить отдельный, новый, современный большой завод, который даст полную независимость нефтепродуктам от импорта. Это ключевые направления, которые необходимо развивать», - считает спикер.

Вчера вступили в силу приказы Министерства энергетики РК об утверждении перечня нефтепродуктов, а также об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.













Фото: danchoioto.vn