Как решился вопрос с митингующими жанаозенцами – комментарий министра энергетики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил, как решился вопрос с митингующими жанаозенцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работает специальная государственная комиссия. Расследуется вопрос, связанный с госзакупками «Озенмунайгаза», изучаются вопросы, связанные с трудовыми взаимоотношениями, с условиями выполнения текущих контрактов. Этот вопрос находится постоянно на контроле госорганов и местных органов власти, идет постоянный диалог с сотрудниками нефтесервисных компаний», - прокомментировал в кулуарах Правительства Алмасадам Саткалиев.

По словам министра энергетики, часть этих сотрудников трудоустроена. Также объявлены долгосрочные конкурсы на срок до 3 лет.

«По итогам переговоров достигнуты договоренности об установлении льготных условий работы для сотрудников нефтесервисных компаний. И в рамках конкурсных процедур компании, которые будут выигрывать, берут на себя обязательства по трудоустройству этих работников. Часть работников ставит вопрос непосредственно по устройству в «Озенмунайгаз», - добавил Алмасадам Саткалиев.