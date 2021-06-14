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    12:17, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Как решаются вопросы качественной питьевой воды в районах Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области вопросы обеспечения качественной питьевой водой сельских населенных пунктов является приоритетным. Водоснабжение в акмолинских селах улучшают уже не один год. На сегодня централизованным водоснабжением охвачено 89,7% от общего числа населения области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    По информации пресс-службы акима Жаксынского района, в регионе в прошлом году был реализован проект по реконструкции системы водоснабжения в селе Новокиенка, решился вопрос по обеспечению населения села Ишимское качественной питьевой водой.

    Отдельного внимания заслуживает вопрос водообеспечения самого райцентра села Жаксы. Около двух лет велись поисково-разведочные работы, результатом которых стала реализация проекта. В текущем году начато строительство скважинного водозабора и водовода. Подрядной организацией определено АО «Кокшетаугидрогеология» города Кокшетау.

    О ходе строительства объектов рассказал руководитель районного отдела строительства Даулет Кощегулов.

    «Работы на объекте начаты в начале мая. На сегодня подрядчиками ведутся работы по бурению двух водозаборных скважин», - пояснил Даулет Косщегулов.

    Кроме того, решен вопрос обеспечения качественной питьевой водой населения села Перекатное. Необходимо отметить, что водопроводные сети проложены в 1939 году и имеют высокую степень износа.

    В течении 5 лет в области планируется обеспечить централизованным водоснабжением 107 населенных пунктов. В 2021 году по Акмолинской области запланировано строительство систем водоснабжения и водопроводов в 10 населенных пунктах, из них 8 проектов уже завершены, по 2 - сдача объектов планируется в 3 квартале текущего года.


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    Регионы Казахстана Акимат Акмолинская область
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