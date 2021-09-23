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    14:36, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как решаются социальные проблемы посёлка Шашубай в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Актогайский район встретился с активистами посёлка Шашубай. Глава региона рассказал, как решаются проблемы отдалённого населённого пункта с трёхтысячным населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Женис Касымбек в этом году посещает Шашубай не в первый раз. На предыдущей встрече жители поднимали ряд вопросов по ЖКХ и благоустройству, жаловались на отсутствие аптеки и качество медицинских услуг. Также их волновало будущее пустующих многоэтажек.

    «Некоторые ваши вопросы уже решены. Работают социальная аптека и дневной стационар. Узкие специалисты приезжают из Балхаша, ведут приёмы. Объявлен конкурс на ремонт семейной врачебной амбулатории, после подведения результатов начнутся работы. Заключены договоры на поставку цифрового рентген-аппарата и физиотерапевтического оборудования, – сказал аким области.

    В Шашубае планируется восстановить несколько пустующих пятиэтажек. Уже подготовлена проектно-сметная документация, и в октябре ожидается заключение госэкспертизы. После капитального ремонта квартиры будут выделены очередникам.

    Для улучшения теплоснабжения планируется строительство новой модульной котельной. Объект позволит обеспечить теплом восстанавливаемое жильё.

    Как сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов, в феврале – марте должны разработать проектно-сметную документацию, после чего будет объявлен конкурс на строительство.

    На встрече также говорили о передаче водопроводных, тепловых и канализационных сетей посёлка на баланс коммунальных предприятий города Балхаша. Процедура должна завершиться до конца года.

    По просьбе жителей решился вопрос с продлением автобусного маршрута Балхаш – Шашубай. Пассажирам также обещали выделить дополнительный автобус.

    В ходе рабочей поездки Женис Касымбек ознакомился с ремонтом домов в Шашубае. На средства из местного бюджета в двух многоэтажках обновили кровлю, отремонтировали фасады, балконы и цокольные этажи.



    Теги:
    Акимат Карагандинская область Общество ЖКХ
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