Как решаются социальные проблемы посёлка Шашубай в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Актогайский район встретился с активистами посёлка Шашубай. Глава региона рассказал, как решаются проблемы отдалённого населённого пункта с трёхтысячным населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женис Касымбек в этом году посещает Шашубай не в первый раз. На предыдущей встрече жители поднимали ряд вопросов по ЖКХ и благоустройству, жаловались на отсутствие аптеки и качество медицинских услуг. Также их волновало будущее пустующих многоэтажек.

«Некоторые ваши вопросы уже решены. Работают социальная аптека и дневной стационар. Узкие специалисты приезжают из Балхаша, ведут приёмы. Объявлен конкурс на ремонт семейной врачебной амбулатории, после подведения результатов начнутся работы. Заключены договоры на поставку цифрового рентген-аппарата и физиотерапевтического оборудования, – сказал аким области.

В Шашубае планируется восстановить несколько пустующих пятиэтажек. Уже подготовлена проектно-сметная документация, и в октябре ожидается заключение госэкспертизы. После капитального ремонта квартиры будут выделены очередникам.

Для улучшения теплоснабжения планируется строительство новой модульной котельной. Объект позволит обеспечить теплом восстанавливаемое жильё.

Как сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов, в феврале – марте должны разработать проектно-сметную документацию, после чего будет объявлен конкурс на строительство.

На встрече также говорили о передаче водопроводных, тепловых и канализационных сетей посёлка на баланс коммунальных предприятий города Балхаша. Процедура должна завершиться до конца года.

По просьбе жителей решился вопрос с продлением автобусного маршрута Балхаш – Шашубай. Пассажирам также обещали выделить дополнительный автобус.

В ходе рабочей поездки Женис Касымбек ознакомился с ремонтом домов в Шашубае. На средства из местного бюджета в двух многоэтажках обновили кровлю, отремонтировали фасады, балконы и цокольные этажи.