Как решаются проблемы по нехватке кадров в поликлиниках Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вопрос нехватки врачей в медучреждениях Караганды постепенно решается. Для этого руководство управления здравоохранения Карагандинской области находит разные пути решения вопроса дефицита кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жалобы по поводу нехватки специалистов в поликлиниках – один из острых вопросов не только региона, но и страны в целом. Дефицит кадров в медучреждениях области решается разными путями. Однако, возмущенных пациентов не становится меньше.

«Я который месяц не могу попасть к эндокринологу. У меня проблемы с щитовидной железой. Участковая медсестра сказала, что портал закрыт. Просила подождать. А сколько ждать? Я думаю, у них нет специалиста просто», - жалуется пациентка поликлиники №4 города Караганды.





«В нашей поликлинике мало специалистов. Даже если есть, к ним трудно попасть. Я вот третий месяц никак не могу попасть к стоматологу. В первый раз когда пришла, мне сказали, что она в отпуске. Во второй раз сказали, что она принимает после обеда. В третий раз пошла после обеда, а мне говорят, что она с утра работала, и теперь прием закончен. Хотела записаться к ней по телефону, но в регистратуре сказали «надо обязательно приехать», - рассказала Айдана Карманова, пациентка той же поликлиники.

Руководство поликлиники признается, что в свое время проблемы с дефицитом кадров были. Однако за последний год этот вопрос они решили.

«Проблемные вопросы были, когда не было специалистов. Не хватало эндокринолога, детского невропатолога. Но мы их обучили по резидентуре. Сейчас они успешно работают. В этом году 6 человек поступили по гранту «Семейная медицина», в резидентуре обучаются. Троих резидентов мы обучаем за счет поликлиники на ультразвуковую диагностику, врача-эндокринолога и ЛОР-врача», - отметила директор поликлиники №4 Салтанат Шайдарова.

Несмотря на то, что в медицинских вузах страны ежегодно выпускается достаточное количество молодых специалистов, многие из них предпочитают работать в частных клиниках, где им платят больше. По данным областного управления здравоохранения Карагандинской области в регионе не хватает более 100 специалистов. Карагандинская область — один из регионов Казахстана, где проблема дефицита кадров стоит наиболее остро. В клиниках области не хватает акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, педиатров и врачей общей практики.





Для решения проблемы в Караганде одними из первых в стране ввели региональную программу по обеспечению специалистов служебным жильем. Также врачи Карагандиснкой области запустили челлендж с хештегом #сдипломомвсело. На страницах медучреждений в Facebook и Instagram врачи рассказывают о преимуществах работы на селе. Медики надеются, что выпускники медицинских вузов поддержат инициативу и придут работать именно в их медицинское учреждение.

Самый креативный ролик смонтировали сотрудники Центральной районной больницы Актогайского района. Врачи, которые несколько лет работают в сельской местности, записали свои видеообращения прямо на рабочем месте.

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассчитывают, что в больницы и поликлиники региона удастся привлечь более 400 молодых врачей. Часть из них планируют направить в сельскую местность. Для этого даже предусмотрены меры социальной поддержки. Это повышение не менее чем на 25 процентов оклада, подъемные — от 300 тысяч тенге и выше, льготные кредиты на приобретение жилья.

Привлечение необходимых специалистов посредством предоставления служебного жилья практикуется и в городах региона. Также руководство поликлиник обучает молодых специалистов по резидентуре. Таким образом городская поликлиника №4 решила нехватку врачей и приняли на работу более 60 специалистов. Это врачи общей практики, терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, а также медицинские сёстры. Выпускникам медуниверситета, которые пришли работать в поликлинику по договору, выделили подъемные на арендное жилье. Сейчас в поликлинике трудятся 133 врача и 280 медсестер. Каждый день здесь принимают до полутора тысяч пациентов.