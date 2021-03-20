Как решаются проблемы населения в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 93% обращений акмолинцев в приемную для граждан решаются положительно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акмолинский областной филиал партии «Nur Otan».

Как рассказали в ведомстве, за пять лет в областной филиал партии «Nur Otan» обратились более 56 тысяч жителей, из этих обращений 93% решены положительно, 7% граждан даны разъяснения в рамках законодательства Республики Казахстан.

«Только за прошлый год в общественные приемные партии Акмолинской области поступило 14,8 тыс. обращений, что в 2,3 раза больше аналогичного периода 2019 года. Люди обращаются по разным вопросам: оказания социальной помощи - 69%, в том числе по фонду «BIRGEMIZ», вопросы праймериз – 12%, жилищно-коммунального хозяйства – 6%, обеспечение жильем и выделение земельных участков – 3% и многое другое. Большая часть обращений в 2020 году поступила по вопросам акции «Біргеміз», инициатором которой выступил Елбасы. В рамках акции акмолинским областным филиалом партии выплачена материальная поддержка в размере 50000 тенге 26 448 акмолинским семьям.

В рамках акции «Біз біргеміз» 15 818 семьям оказана помощь в виде продуктовых корзин. В каждом районе нашей области действуют общественные приемные. Сразу реагируем на все обращения, стараемся вникнуть, помочь, решить проблему. Есть электронная система контроля обращений. В случае нарушений прав или волокиты со стороны местных исполнительных органов вопрос передается Комиссии партийного контроля, которая, в свою очередь, рассматривает проблему с выездом на место и принимает решение о партийной ответственности», - поделилась пресс-секретарь филиала партии Динара Дуйсен.

К примеру, в августе 2020 года в общественную приемную областного филиала партии «Nur Otan» поступило обращение от супруга А. Беркишевой, работавшей медсестрой в Центре первичной медико-санитарной помощи», заразившейся коронавирусной инфекции COVID-19 на блокпосту и скончавшейся от осложнений. Мужчина поднял вопрос выплаты единовременной социальной компенсации в связи со смертью его супруги. При этом он неоднократно обращался в Центр первичной медико-санитарной помощи, областное управление здравоохранения, однако, согласно Правилам выплаты компенсации, не была предусмотрена выплата единовременной социальной компенсации лицам, заразившимся на блокпостах.

Вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии партийного контроля Акмолинского областного филиала партии, после чего партией было направлено письмо министру здравоохранения РК с просьбой оказать содействие и внести изменения в правила, что в итоге было поддержано министерством. Семье погибшей медсестры выплачена социальная компенсация, как и другим медицинским работникам на блокпостах.

«В декабре 2020 года в ходе встречи с первым заместителем Председателя партии «Nur Otan» Бауыржаном Байбек в рамках поездки Республиканского предвыборного штаба в Акмолинскую область был озвучен ряд наказов избирателей. Вопросы касались предоставления жилищных займов, строительства школ и инфраструктуры, реконструкция объектов культуры.

К примеру, жителями района Биржан Сал был поднят вопрос строительства школы в селе Буланды. В селе проживают 367 человек. Бауыржан Кыдыргалиулы, рассмотрев вопрос, дал конкретные поручения и уже на сегодня разработана проектно-сметная документация «Строительство школы на 80 мест в селе Буланды», которая прошла комплексную экспертизу. Вопрос внесен на рассмотрение депутатов областного маслихата», - добавляет Д. Дуйсен.

Для поэтапного решения вопроса трехсменных школ в Акмолинской области в предвыборную программу партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойная жизнь каждому!» внесены строительство четырех школ на 1880 мест.

Жители поселка Аршалы обратились в партию по вопросу строительства Дома культуры. Местный Дом культуры находится в приспособленном здании. Зрительный зал маленький, нет помещений для проведения занятий по кружкам. Первый заместитель председателя Партии «Nur Otan» пообещал решить вопрос. Был определен земельный участок, выполнены топографическая и геологические изыскания. Сегодня ведутся работы по разработке проектно - сметной документации Дома культуры на 300 мест.

Жителей села Арайлы Целиноградского района волновал вопрос отсутствия водоснабжения в новостройках села с 2006 года. На сегодня там разработан проект реконструкции разводящих сетей водоснабжения протяженностью 5 км. Проект находится на рассмотрении в государственной экспертизе, а его реализация планируется на 2020-2021 годы.

«Сегодня общественные приемные партии работают в режиме нон-стоп. Действует call-центр, в связи с ситуацией в стране и в мире приемы проводятся в онлайн-режиме, по скайп-связи, руководители госорганов, депутаты маслихатов, юристы, нотариусы, медиаторы принимают ежеквартально и при содействии местных исполнительных органов большинство вопросов решаются положительно», - резюмировала Д. Дуйсен.