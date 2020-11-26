Как решаются проблемы экологии в Павлодарской области, рассказал Абылкаир Скаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о мерах, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, проблемы экологии в Павлодарской области стоят остро. Мы блок решений этой проблемы делим на 4 направления: первое – это ограничение выбросов промышленных предприятий. Второй блок – это программа управления твердыми бытовыми отходами. Третий – программа озеленения. Четвертый – усиление взаимодействия и деятельности экологических общественников», - перечислил Абылкаир Скаков на брифинге в СЦК.

Он также рассказал об Экологическом совете и установке новых фильтров на предприятиях региона.

«У нас действует Экологический совет, буквально недавно мы проводили заседание и создали четыре рабочих группы, которые будут плотно заниматься вопросами взаимодействия местных исполнительных органов, территориальных органов, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и экологической общественности. На крупных предприятиях группы компаний ERG реализуется десятилетняя программа по сокращению выбросов, они проводят модернизацию своих устаревших фильтров, делая более современные гибридные. Уже есть результаты – первые два фильтра установили на Павлодарском алюминиевом заводе. Предполагается, что по этим гибридным фильтрам снижение выбросов будет на 2,4 тысячи тонн в год. Эта программа будет длиться в течение 10 лет», - отметил аким.

«Мы очень большой акцент делаем на усиление программы озеленения, принято решение уже со следующего года ежегодно 20 тысяч деревьев высотой 1,5-2 метра высаживать в Павлодаре. Эта программа найдет применение и в других городах - в Экибастузе и Аксу. Тем самым мы снизим ту нагрузку, которая сегодня оказывается на окружающую среду», - заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что Экологический совет Павлодарской области заработал в новом формате.