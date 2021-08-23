Как решают задачи развития массового спорта в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 30-летие Независимости Костанайская область встречает высокими показателями по развитию массового спорта и обеспечению доступности спортивной инфраструктуры для детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом и в целом о принимаемых мерах по развитию массового спорта и физической культуры рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе инспекционного посещения спортивных объектов с участием ветеранов спорта и гражданских активистов.

В Костанайской области число спортивных объектов за последние 3 года увеличилось на 121 единицу, сегодня жителям региона доступны 2566 объектов. Как следствие, массовым спортом охвачено 33,7% населения или 290,6 тыс. жителей. Иными словами - каждый третий житель области занимается спортом.

«Сегодня организована работа 8,7 тыс. спортивных секций, в которых занимаются 152,6 тысяч жителей области, в том числе в сельской местности создано 5,1 тыс. секций с охватом 80,6 тыс. человек», - отметил Архимед Мухамбетов.

В регионе проведена большая работа по обеспечению доступа к спорту. К примеру, построены физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Житикаре, проведена реконструкция стадионов в Лисаковске, селе Силантьевка Алтынсаринского района, селе Камысты Камыстинского района и селе Торгай Джангильдинского района. Также отремонтированы и устроены футбольные поля стадионов в 7 районах области, 4 детско-юношеские спортивные школы и здание стадиона Аркалыка.

Активный ввод объектов идёт и в областном центре. В Костанае открыто несколько крупных спортивных объектов, которые находятся в шаговой доступности для жителей микрорайонов: крытый футбольный манеж, спортивно – развлекательный комплекс «Костанай», открыта школа бокса и Академия футбола с искусственным и натуральным футбольными полями. Кроме этого, введена новая лыжная база, материально-техническая база которой соответствует всем современным стандартам.

Большой акцент сделан и на придвором оснащении спортивной инфраструктурой. Так, в жилых застраивающихся дворах новых микрорайонов города обязательно устанавливаются спортивные площадки. К примеру, по области возведено 85 спортивных площадок с искусственным покрытием, почти половина из которых - в Костанае.

Также в текущем году завершается строительство 50-метрового бассейна в микрорайоне Северо-запад и ледового дворца на 2500 зрителей в микрорайоне Юбилейный.

Строительство таких специализированных комплексов позволило достигнуть ряда высоких показателей. Так, бесплатными занятиями в спортивных секциях охвачено более 70 тысяч учащихся общеобразовательных школ или 64,1% школьников. Действуют 32 детско-юношеских спортивных школ, 29 дворовый клуб, финансируемые за счет местного бюджета.

Планируется, что ввод в эксплуатацию новых объектов позволит в несколько раз увеличить количество занимающихся такими видами спорта как плавание, триатлон и президентское многоборье, шорт-трек, хоккей с шайбой, фигурное катание и конькобежный спорт.

Вместе с тем, по поручению Главы государства в текущем году в области реализуется государственный спортивный заказ. Благодаря этому бесплатными занятиями будет дополнительно обеспечено более 2 тысяч детей. В дальнейшем уровень финансирования на реализацию государственного спортивного заказа будет увеличиваться.

В планах, к 2025 году охватить занятиями спортом не менее 45% жителей области.