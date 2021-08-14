Как решают задачи развития массового спорта в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области уделяется большое внимание развитию массового спорта. И для решения этой задачи особый акцент местные власти делают на обеспечение населения региона соответствующей инфраструктурой. Ежегодно строятся новые спортивные площадки, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Сегодня в области функционируют 2 483 спортивных сооружений, 70% из них на селе, работают секции по различным видам спорта.

«В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в текущем году планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Жаксы и спортивного комплекса в с. Мадениет Бурабайского района. Кроме того, из областного бюджета выделены средства на строительство Дворца спорта в Щучинске, 12 районов получат новые спортплощадки. Пройдет капитальный ремонт стадиона в п. Шортанды», - проинформировал руководитель управления физической культуры и спорта Асет Букубаев.

Благодаря развиваемой спортивной инфраструктуре, ежегодно увеличивается охват граждан, занимающихся физической культурой. Сейчас это 30,7% жителей области. До конца года планируется довести их количество до 33%.

Как и в любой отрасли, в спорте многое зависит от высококвалифицированных специалистов. В сфере работают 2 240 человек, в том числе на селе – 1 224. В сельских округах приобщает население к спорту 141 инструктор.

Не меньше внимания уделяется привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой. В 29 спортивных школах с удовольствием занимаются более 15 тыс. юных атлетов.

«В нашем регионе наибольшей популярностью пользуются бокс и вольная борьба, триатлон, легкая атлетика, тяжелая атлетика. С каждым годом все больше ребят интересуются национальными видами спорта, открываются секции по қазақ күресі, кокпар, асык ату и т.д. Любят дети и неолимпийские виды спорта – рукопашный бой, армрестлинг, гиревой спорт», – добавил руководитель ведомства.

К слову, с целью популяризации здорового образа жизни в области проведено свыше 200 спортивных мероприятий, большая часть которых в связи с эпидситуацией прошла в режиме онлайн-формате.