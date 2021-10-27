Как решают вопросы занятости молодёжи в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года более 11 тысяч молодых карагандицев получили реальную помощь, обратившись в центры занятости. Вопросы трудоустройства, присуждения государственных грантов и социализации NEET-молодёжи поднимались на онлайн-заседании Совета по делам молодёжи под председательством акима Карагандинской области Жениса Касымбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Асем Джунуспековой, для решения проблем с трудоустройством используются государственные программы «Еңбек» и «Дорожная карта занятости». Краткосрочные курсы по рабочим специальностям прошли 335 человек, на техническое и профессиональное обучение направили 700. Основы предпринимательства по программе «Бастау Бизнес» постигли 555 карагандинцев, ещё 154 выдали микрокредиты.

«На молодёжную практику трудоустроено 959 человек, 194 – на субсидируемые рабочие места. Порядка 3 тысяч направлено на общественные работы. Обеспечены первым рабочим местом 124 человека», – сообщила Асем Джунуспекова.

В области молодёжи предоставляют возможность и для открытия своего дела. Ежегодно выдаются государственные гранты. В этом году их получили 343 человека. 301 житель региона отправил свои заявки на конкурс на присуждение грантов акима Карагандинской области. Будет отобрано 100 проектов, победители получат по миллиону тенге.

Участники встречи попросили усилить контроль за целевым использованием средств и отбирать действительно актуальные на сегодняшний день бизнес-идеи.

Аким области поддержал это предложение и поручил усилить мониторинг целевого использования средств, выделенных в виде грантов, максимально привлекать общественность к мониторингу деятельности грантополучателей и в комиссии лидеров общественного мнения.

«Поручаю акимам городов и районов совместно с управлением координации занятости и соцпрограмм активизировать привлечение молодёжи к участию в государственных программах в сфере занятости», – сказал Женис Касымбек.

На совете зашла речь и о NEET-молодёжи. Руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов предложил не просто трудоустраивать молодёжь, а делать акцент на помощи в социализации и самореализации. Проводить консультации психологов и коучей для людей, попавших в тяжёлую ситуацию.