Как решают вопросы общественного транспорта в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев объяснил, как в городе решают вопрос общественного транспорта, передает, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Строительство метро продолжается. Более того, мы трассировку меняем, чтобы охватить большое количество людей (…) Я говорил, чтобы заторов не было, электричку запускаем со стороны Талгара и идем до вокзала Алматы-2, рядом есть база, там сделаем депо. Оттуда мы соединяемся по старой схеме - на Толе би и ЛРТ, которую задумали, по Толе би, Бауыржан Момышулы и в сторону строящейся мечети. Здесь абсолютно ничего не менялось. Наоборот, мы отрабатываем дальше усиленно», - сказал во время пресс-конференции в СЦК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Также он отметил, что акиматом подготовлена стратегия развития вело- и пешеходного транспорта с участием общественников.
«Велодорожки строятся. Нам в некоторых случаях говорят зачем на Сатпаева запустили велодорожки? Следующая программа - Vision Zero, которая была запущена. Она полным ходом работает. Все решения, которые принимаются по реконструкцию дорог, согласуются с общественностью, поэтому эта работа продолжается», - заявил аким.
Также он прокомментировал и вопрос касательно автобусов.
«Автобусов меньше не становится, закупаются. Есть срок службы каждого автобуса. Сегодня около тысячи автобусов как не хватало, так и не хватает. За время моего пребывания закупили почти 550 автобусов. Маршруты ни в коей мере не сокращаются. Население говорит: давайте еще больше маршрутов», - отметил Б. Сагинтаев.
Как пояснил он, две компании обратились, чтобы запустить два автобусных частных парка по городу.
«У нас 21 автобусный парк, из них 50% - городской «Алматыэлектротранс», остальные - частники. Большинство из них не обладают мощностями по транспортным единицам. Нам будет выгодно, когда будут заходить большие, крупные компании, которые имеют свои собственные автопарки», - пояснил аким.
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