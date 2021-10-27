Как решают вопрос с дизтопливом в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Власти Караганды ежедневно мониторят ситуацияю с дизельным топливом. В акимате города сообщили среднюю цену на горючее. Также стало известно в каких автозаправочных станциях дизтопливо отпускается по талонам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , 10 октября в Караганде на городских маршрутах не было почти 30% автобусов. Карагандинцы жаловались на то, что приходилось долгое время ждать нужного автобуса на остановках. Причиной стало отсутствие дизельного топлива на автозаправках.

Следом, на совещании в онлайн-режиме, аким области Женис Касымбек заверил, что идёт активный завоз ГСМ по регионам. Для автопарков доставили дополнительное дизтопливо.

На сегодняшний день летнее дизтопливо в Караганде стоит 265 тенге, на зимнее – 332 тенге. Ежедневно власти города ведут мониторинг текущей ситуации с топливом. В Караганде работают 18 компаний, реализующих ГСМ, общее количество АЗС – 113 единиц, уточняют в акимате города. По данным операторов, остаток ГСМ на АЗС на сегодняшний день – 7056,0 тонн (АИ-92 –3528,0 тонн, АИ-95 – 1491,4 тонн, дизтоплива – 2036,6 тонн, летнего – 1259,6 тонн, зимнего – 777,0 тонн).

«По талонам дизтопливо отпускают только 8 АЗС: «Seda», «Helios», «Nomad Oil», «ТумарМунай», «Газпром нефть», «Liqui Moly», КазМунайГаз «PetroRetail». На остальных заправках топливо – в свободной продаже», - сообщили в пресс-службе акима города Караганды.

В настоящее время весь пассажирский транспорт автопарков города на линии. Как заверили в акимате Караганды, запаса топлива достаточно для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта.