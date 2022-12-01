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Как решают в Астане проблему единственной поликлиники на левом берегу

1 Декабря 2022, 17:26
Как решают в Астане проблему единственной поликлиники на левом берегу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Среди всех городских поликлиник Астаны наибольшее количество пациентов обслуживаются в №9, где прикреплены 100 тысяч 940 человек. Как решается проблема перенаселенности поликлиники, рассказал заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Берик Кайкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что это единственная городская поликлиника №9, расположенная в левобережной части города. Чаще всего пациенты этой поликлиники жалуются на то, что не могут дозвониться, попасть к врачу или прикрепиться.

«Это самая перенаселенная поликлиника в нашем городе, и, действительно, большинство жалоб возникает в связи с отказом в прикреплении. Это связано с превышением количества прикрепленного населения к одному участку. Но мы стараемся все-таки рассматривать каждого пациента индивидуально, стараемся не отказывать в прикреплении. И все-таки есть программа разукрепления поликлиник, которая финансируется фондом (обязательного социального медицинского страхования – прим.ред.). Есть также программа «Доктор у дома», - признал проблему спикер, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Астане.

По его словам, в районе поликлиники должна открыться небольшая семейно-врачебная амбулатория (СВА), которая будет принимать отдельное количество прикрепленных граждан. Также планируется расширение кадров этой поликлиники и, соответственно, площадей.

«Единственное, тут будет порождение других жалоб. Допустим, эта СВА будет находиться от поликлиники в 500 метрах – 1 км от основного здания поликлиники, пациенту будет удобнее, ему будет ближе, но все инструментальные методы исследования, особенно тяжелые, мы не можем разместить в семейно-врачебной амбулатории. Придется пациенту идти в основное здание потом. Поэтому мы стараемся их держать поближе к основному зданию и также держать ближе к дому пациента, в шаговой доступности. Сейчас этот вопрос обсуждается, точную цифру сказать не могу, скорее всего, будет с привлечением ГЧП (государственно-частного партнерства)», - добавил Б.Кайкенов.


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https://www.inform.kz/ru/kak-reshayut-v-astane-problemu-edinstvennoy-polikliniki-na-levom-beregu_a4008611
https://www.inform.kz/ru/kak-reshayut-v-astane-problemu-edinstvennoy-polikliniki-na-levom-beregu_a4008611