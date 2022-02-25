Как решают проблему загрязненности воздуха в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Одной из актуальных проблем города Актобе является грязный воздух. Какие меры принимаются по решению данной проблемы рассказал в ходе брифинга в РСК и.о. руководителя департамента экологии Талап Уснадин. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

,По словам Т. Уснадина, в 2021 году в городе регистрировалось уменьшение случаев превышения предельно допустимых норм загрязняющих веществ в воздухе, однако регистрируются они ежегодно.

«Состояние атмосферного воздуха Актобе говорит об уменьшении случаев превышения предельно допустимых норм загрязняющих веществ. Если в 2019 году было 3120 случаев, в 2020 году - 2872, то в 2021 году - всего 1988 случаев превышения ПДН.

Значительный вклад в загрязнение воздуха вносят выбросы автомобильного транспорта, шлакоотвалы Актюбинского завода ферросплавов, морально и физически изношенные плавильные цеха №1,и3 этого завода. Проектирование и реализация работ по модернизации электрофильтров цехов, повышение производительности аспирационных систем, уплотнение действующих элементов и реконструкция кровель печей планируется на 2022-2024 годы. По окончании данных работ планируется снижение пыли на 30 процентов», - отметил Т. Уснадин.

Также воздух в Актобе засоряют строительные компании.

«Одной из причин загрязненности воздуха в городе является отсутствие систем пылеподавления на предприятиях стройиндустрии или их неэффективная работа. Для исключения пыли на местах разгрузки, погрузки транспортировки инертных материалов предприятиям стройиндустрии необходимо оборудовать производственные цеха системами туманообразования, заменить устаревшие пылеуловители. Для снижения выбросов промышленных предприятий Актобе департаментом экологии разработан план мероприятий», - добавил он.

Также, по данным стационарных постов Казгидромета, в воздухе в Актобе ежегодно выявляется высокая загрязненность сероводородом.

«Согласно данным стационарных постов Казгидромета, в атмосферном воздухе ежегодно выявляется высокая загрязненность сероводородом - в 2019 году выявлено 7 случаев, в 2020 году - 25 случаев, в 2021 году - 8 случаев.

Источником выброса сероводорода и неприятного запаха являются система городской канализации, канализационных насосных станций и очистные сооружения. В городскую систему канализации сливают воды около 4 тысяч промышленных предприятий, в том числе маслозавод, спиртзаводы, мини-цеха, пекарни. Из-за неиспользования систем очистки их сброс имеет высокое содержание сероводорода», - сказал Т. Уснадин.

Для решения проблемы с сероводородом акимат выделил средства на закуп катализаторов для применения их в канализационных сетях.

«Акимат города закупил катализаторы для канализационных сетей на сумму 196 млн тенге, была проведена обработка микробиологическим препаратом, установлены системы очистки промышленных сточных вод. Работа будет продолжена в 2022 году. Кроме того, в этом году департаментом экологии на первое полугодие запланирован профилактический контроль деятельности компании «Актобе су энерджи групп», - добавил представитель ведомства.