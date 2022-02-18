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Как решают проблему трудоустройства ранее судимых лиц в Казахстане

18 Февраля 2022 17:56
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Как решают проблему трудоустройства ранее судимых лиц в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря поправкам в законодательство о социальном предпринимательстве ранее судимые лица смогут трудоустраиваться. Об этом на брифинге в СЦК заявил член рабочей группы по законопроекту, социальный предприниматель Эмин Аскеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Так как в рамках нового закона о социальном предпринимательстве лиц, отбывших наказание, включили в социальную категорию, они имеют возможность трудоустроиться на предприятия производственного характера», - сказал Эмин Аскеров, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось , что Сенат Парламента РК на пленарном заседании рассмотрел в двух чтениях и принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования».

Как отметил сенатор Ерик Султанов, представляя законопроект, разработанный группой парламентариев, теперь социальным предпринимателям будут предоставляться налоговые льготы за обучение и повышение квалификации своих работников из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, государство будет обеспечивать субъекты социального предпринимательства инфраструктурой, оказывать финансовую, информационную, консультационную и методическую помощь.

«Глава государства постоянно уделяет большое внимание решению социальных вопросов, а также оказанию поддержки малообеспеченным гражданам и людям с особыми потребностями. В этом ключе большое значение имеет развитие социального предпринимательства. Следует особо отметить, что эти изменения и дополнения в законы инициированы и подготовлены депутатами Сената. Впервые в отечественном законодательстве дается определение социальному предпринимательству», – сказал, в свою очередь, председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что в целях реализации поручений Главы государства в рамках данного Закона предусмотрены дополнительные меры по восстановлению экономического роста и поддержке предпринимателей, пострадавших от пандемии. Это снижение налога на добавленную стоимость на 70 процентов для новых предприятий обрабатывающей промышленности, освобождение от корпоративного подоходного налога доходов, реинвестированных в новые основные фонды.

Также вводится специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения для упрощения отдельных процессов работы индивидуальных предпринимателей.

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#Пенитенциарная система   #Социальная поддержка   #Общество   #Трудоустройство  
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Автор:

Серик Сабеков

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