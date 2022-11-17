Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области

17 Ноября 2022, 21:50

17 Ноября 2022, 21:50

Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Проблему с очередями в детские сады власти Карагандинской области решают в партнерстве с бизнесом. В регионе сегодня действуют 92 частных детских сада, их количество с каждым годом растет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как строится взаимовыгодное сотрудничество в дошкольной сфере, рассказали в управлении образования области.

«В Карагандинской области сегодня работают 411 дошкольных организаций. Их посещают свыше 40 тысяч детей в возрасте от года до шести лет. В регионе охват дошкольным обучением и воспитанием составляет 79,5 %. В следующем году планируем достичь 82,6 %. Новые места создаем в основном за счет частных инвесторов. Предприниматели находят подходящие здания, открывают в них детские сады, оборудуют их в соответствии с требованиями, а мы размещаем государственный заказ», – сообщила Асель Таукенова, главный специалист отдела дошкольного и общесреднего образования.

Сумма госзаказа на одного ребенка не стоит на месте. В этом году она составляет для города 41 718 тг, для села – 45 869 тг. В расчеты входят расходы на коммунальные услуги, содержание здания и обеспечение зарплаты сотрудников.

К примеру, в Абайском районе была большая очередь в детские сады. Эта проблема решилась. В прошлом году один из предпринимателей выкупил пустующее здание в Абае, отремонтировал, открыл там детский сад и получил госзаказ. Сейчас его посещают 350 детей. Есть возможность расшириться до 550 мест.

Асель Таукенова отметила, что требования для частных детских садов стали строже. В августе были внесены изменения в правила размещения госзаказа. Сейчас при проведении конкурса прикладываются дипломы педагогов. Обязательно наличие камер видеонаблюдения и тревожных кнопок. Комиссия, в состав которой, помимо госслужащих, входят депутаты маслихата и представители неправительственных организаций, приедет на место и проверит соответствие требованиям.

«По каждому городу и району составлен пошаговый план до 2025 года, сколько еще нужно открыть дошкольных организаций для полного обеспечения местами», – добавила Асель Таукенова.