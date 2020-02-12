Как решают проблему подростковой преступности в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе брифинга журналистам аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал как решить проблему подростковой преступности в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно проблема преступности среди несовершеннолетних носит актуальный характер. Так, в прошлом году несмотря на снижение подростковой преступности, несовершеннолетними совершено два убийства, регулярно происходят драки с ножевыми ранениями подростков.

«Проблема носит резонансный характер. Есть упущения в работе родителей, есть проблемы взаимоотношений с общественностью, определенные годы культивировалась солидарная ответственность и есть безобидная юношеская бравада, заканчивающаяся печальным результатом. Тут должна быть работа правоохранительных органов, большой вопрос к общественности, к родителям, которые допускают такие вещи. Мы можем говорить - во всем виноват учитель, но он дает знания, прививает навыки нравственного воспитания. Он не может 24 часа в сутки обеспечивать контроль за ребенком в семье и вне», - сказал аким.

Вместе с тем одним из путей выхода из ситуации аким считает, что нужно перенимать передовой опыт в воспитательной работе с молодежью.

«Мы стараемся наладить воспитательный процесс. Проводили заседание межведомственной комиссии, там было много предложений со стороны комиссии по делам несовершеннолетних по позитивному опыту казахско-турецкого лицея. Там применяется хороший метод работы - тесная связь между педагогическим коллективом и родителями. Такого рода работу хотим пропагандировать и поддерживать, но многое упирается в кадровые вопросы, работа предстоит большая», - добавил аким.