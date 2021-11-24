Как решают проблему молодежной безработицы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области обсуждали, как в регионе трудоустраивают и развивают молодежь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления внутренней политики Аскар Баймуканов рассказал, что в работе особое внимание уделяют молодежи категории NEET – тем, кто не учится, не работает. Для них проводят консультации, ярмарки вакансий, оказывают господдержку.

«По программе «С дипломом - в село» молодым специалистам выплачиваются подъемные пособия в размере 100 МРП, выдаются льготные кредиты до 1,5 тысяч МРП. Участниками программы в нашей области стал 551 молодой человек. По проекту «Жасыл ел» в летний период трудоустроены 686 бойцов. Ребята получили первый трудовой опыт и заработную плату в размере 27-60 тысяч тенге. В рамках национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» мы планируем увеличение ежегодного количества трудоустраиваемых бойцов до 1421 человека», - сообщил А.Баймуканов.

Он добавил, что с начала года на молодежную практику направили 433 человека, по проекту «Первое рабочее место» трудоустроили 69, по проекту «Контракт поколений» - 9 человек.

Молодежи выдали 63 кредита на сумму 315 млн тенге на развитие бизнеса. По проекту «Б астау б изнес « - 340 грантов на сумму 195 млн тенге.

По словам А.Баймуканова, принимаемые меры позволяют держать уровень молодежной безработицы в пределах 3%.

В области функционируют 14 молодежных ресурсных центров. Они занимаются реализацией приоритетных направлений государственной молодежной политики, оказанием организационной, консультативно-методической и информационной поддержки молодежи.

«Молодой человек, обратившийся в молодежный ресурсный центр, может получить консультацию по текущим государственным программам, мерам поддержки молодежи, вакансиям, получить консультацию психолога и юриста. Оказываем содействие в трудоустройстве молодежи. В 2020 году нами было трудоустроено 905 человек, в этом – 937. В областном и городском ресурсных центрах созданы отделы по работе с молодежью NEET. Эти отделы будут заниматься непосредственной персональной работой с каждым молодым человеком этой категории. Существует запрос со стороны молодежи на изменение функционала молодежных центров, а именно на предоставление социальных услуг по типу «одного окна», - отметила руководитель отдела молодежных инициатив и работе с молодежью NEET Анастасия Волкова.

Аким области Кумар Аксакалов инициативу поддержал и предложил на базе МРЦ создать диалоговую площадку по решению проблем молодежи.

«Хотелось бы видеть постоянно работающие площадки для обсуждения актуальных вопросов молодежи. Пусть задают проблемные, неудобные вопросы. Готов приходить сам и прошу всех руководителей госорганов, акимов города и районов принимать участие. Давайте вместе думать, как изменить ситуацию к лучшему», - сказал К.Аксакалов.

На территории области проживает 98 910 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 18,2% численности населения. Сельской молодежи – 62 048 человек.