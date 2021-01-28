Как решают проблему дефицита профтехспециалистов в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области функционируют 80 учебных центров при предприятиях, где безработных обучают востребованным рабочим специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как считает директор Палаты предпринимателей Алматинской области Асет Шаяхметов, создавая учебные центры при предприятиях, бизнесмены имеют возможность готовить для себя недостающие кадры.

«При содействии Региональной палаты в нашей области открыто 80 учебных центров. Они осуществляют подготовку безработных граждан по востребованным на рынке труда 46 профессиям и специальностям. В 2020 году на базе учебных центров краткосрочное обучение прошли 2536 человек, из них трудоустроено 2272 человека», - рассказал глава областной палаты.

Асет Шаяхметов добавил, что по результатам опроса Палаты предпринимателей в регионе определена потребность в 4505 специалистах. Основная сфера востребованных специальностей - это сельское хозяйство, образование, строительство и сфера оказания услуг населению.

«Предприятия также имеет возможность подготовить для себя кадры «под заказ» в рамках дуального обучения. В целом в Дорожную карту дуального обучения от Алматинской области вошли 3225 учащихся учреждений технического и профессионального обучения (ТиПО), 23 колледжа и 344 предприятия региона по 28 специальностям, 47 квалификациям и 9 отраслям», - отметил А.Шаяхметов.

Для повышения квалификации преподавательского состава в рамках проекта «Школа наставничества» 85 наставников из 55-ти предприятий прошли обучающие семинары, а для более 30 мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин учреждений ТиПО были организованы стажировки на базах ведущих предприятий области.

В прошлом году Региональная палата добилась увеличения государственного образовательного заказа по таким специальностям как, «Фермерское хозяйство», «Ветеринария», «Строительство».

Всего в Алматинской области профессиональную образовательную деятельность осуществляют 76 учреждений технического и профессионального обучения, из них 43 государственных и 33 частных колледжей.

Напомним, Глава государства в своем выступлении в ходе расширенного заседания Правительства 26 января т.г. отметил, что модернизацию экономики, повышение производительности и добавленной стоимости можно достичь только через подготовку кадров с профессиональным техническим образованием. По мнению Президента, к ним относятся электрики, механики, слесари, монтажники и другие рабочие профессии.