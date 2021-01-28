Как решают проблему дефицита профтехспециалистов в Алматинской области
Как считает директор Палаты предпринимателей Алматинской области Асет Шаяхметов, создавая учебные центры при предприятиях, бизнесмены имеют возможность готовить для себя недостающие кадры.
«При содействии Региональной палаты в нашей области открыто 80 учебных центров. Они осуществляют подготовку безработных граждан по востребованным на рынке труда 46 профессиям и специальностям. В 2020 году на базе учебных центров краткосрочное обучение прошли 2536 человек, из них трудоустроено 2272 человека», - рассказал глава областной палаты.
Асет Шаяхметов добавил, что по результатам опроса Палаты предпринимателей в регионе определена потребность в 4505 специалистах. Основная сфера востребованных специальностей - это сельское хозяйство, образование, строительство и сфера оказания услуг населению.
«Предприятия также имеет возможность подготовить для себя кадры «под заказ» в рамках дуального обучения. В целом в Дорожную карту дуального обучения от Алматинской области вошли 3225 учащихся учреждений технического и профессионального обучения (ТиПО), 23 колледжа и 344 предприятия региона по 28 специальностям, 47 квалификациям и 9 отраслям», - отметил А.Шаяхметов.
Для повышения квалификации преподавательского состава в рамках проекта «Школа наставничества» 85 наставников из 55-ти предприятий прошли обучающие семинары, а для более 30 мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин учреждений ТиПО были организованы стажировки на базах ведущих предприятий области.
В прошлом году Региональная палата добилась увеличения государственного образовательного заказа по таким специальностям как, «Фермерское хозяйство», «Ветеринария», «Строительство».
Всего в Алматинской области профессиональную образовательную деятельность осуществляют 76 учреждений технического и профессионального обучения, из них 43 государственных и 33 частных колледжей.
Напомним, Глава государства в своем выступлении в ходе расширенного заседания Правительства 26 января т.г. отметил, что модернизацию экономики, повышение производительности и добавленной стоимости можно достичь только через подготовку кадров с профессиональным техническим образованием. По мнению Президента, к ним относятся электрики, механики, слесари, монтажники и другие рабочие профессии.